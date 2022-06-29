O jogador da NBA DeMar DeRozan fala sobre a destigmatização da saúde mental

Em fevereiro de 2018, a estrela da NBA DeMar DeRozan chocou o mundo quando publicou no Twitter: "A depressão está a levar a melhor sobre mim". Publicou isto por impulso, mas teve um grande impacto sobre o estigma em torno dos atletas e da saúde mental. Neste episódio, o DeMar junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos falar sobre como aceitar a sua depressão o ajudou a encontrar alívio e influenciou a indústria a tornar a saúde mental uma prioridade. Também partilha as lições difíceis que aprendeu durante a sua infância e como lidou com as derrotas no campo e com a perda do seu pai. A determinação do DeMar em ser vulnerável deu-lhe uma vantagem mental no basquetebol e na vida. Agora, usa a sua plataforma para incentivar outros atletas a manifestarem o que pensam e promover o amor-próprio, o autoconhecimento e autoconfiança na próxima geração.