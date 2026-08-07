Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
O Jakob Ingebrigtsen é de outro calibre. Com conquistas notáveis desde tenra idade, ele tornou-se numa figura proeminente no mundo do atletismo.
Última atualização: 7 de agosto de 2026
Leitura de 2 min
Jakob Ingebrigtsens
Disciplina: corredor de meio-fundo e fundo
Nacionalidade: norueguesa
Data de nascimento: 19/09/2000
"Se vais ser melhor do que todos os outros, tens de agir como se fosses melhor do que todos os outros."
O Jakob e os seus irmãos, Henrik e Filip, fazem parte da elite do running. O Jakob quebrou recordes, dominando os 1500 m e superando os 3218 m em menos de oito minutos, um feito só alcançado por mais um atleta a nível mundial.
Nike Membership
Desbloqueia
inspiração e vantagens
Descobre mais atletas na Nike App.