A coleção Nike Football x LEGO® para criança torna o futebol mais divertido
Novidades sobre produtos
A Nike Football e o LEGO Group juntaram-se para criar uma coleção empolgante para criança que celebra a cultura do futebol. A LEGO® revisitou as adoradas chuteiras Nike Football, as icónicas sapatilhas Air Max 95 e combinou equipamentos de futebol com sportswear, para tornar tudo mais divertido.
- A coleção Nike Football x LEGO® apresenta chuteiras extravagantes e calçado e vestuário inspirados no futebol para crianças, com cores arrojadas, grafismos divertidos e estampados animais e padrões apelativos inspirados nas criações LEGO.
- A coleção inclui as chuteiras de futebol Jr. Mercurial e Jr. Tiempo Streetgato, duas novas versões das Air Max 95 adequadas para crianças, equipamentos de futebol e vestuário desportivo inspirado no futebol.
- As camisolas e os calções contam com a poderosa tecnologia de arrefecimento Aero-FIT da Nike para manter as crianças frescas e secas, enquanto as novas chuteiras Mercurial contam com tecnologia de desempenho orientada para a velocidade.
- Lançada a 4 de junho de 2026, a coleção está agora disponível em todo o mundo em nike.com, LEGO.com e em locais de venda a retalho selecionados.
Com a emoção a crescer em torno do futebol no verão de 2026, as crianças podem agora entrar em ação com a coleção Nike x LEGO® Football, já disponível em todo o mundo. Esta mais recente colaboração entre a Nike e o The LEGO Group confere um toque criativo, divertido e energizante ao equipamento da Nike Football, incentivando as crianças a expressarem a sua personalidade única através de cores vivas e design arrojado. Combinando as inovações de design da LEGO com a tecnologia de desempenho da Nike sob a forma de calçado e vestuário desportivo, a coleção oferece algo para todos os jovens fãs de futebol e/ou da LEGO.
Como parte da campanha da marca, as icónicas minifiguras são as estrelas do espetáculo, vestidas com equipamento Nike Football da nova coleção.
"A Nike sempre foi sinónimo de futebol criativo e instintivo", diz o Diretor Criativo de Iniciativas da Marca da Nike, Andre Simmons. “Queremos que as crianças se lembrem de que o futebol é diversão. Para os fãs de longa data, é para serem lembrados da alegria que sentiram quando viram os seus jogadores favoritos fazerem estas coisas inimagináveis. Há algo para todos os gostos."
O que inclui a Nike Football x LEGO® Collection?
A coleção para crianças inclui dois tipos diferentes de chuteiras de futebol, duas novas versões das adoradas sapatilhas de lifestyle Air Max 95, equipamentos de futebol, camisolas, calções, sportswear e acessórios.
Chuteiras de futebol
O ponto focal da coleção, estas duas silhuetas de chuteiras são uma transformação adequada para crianças de dois modelos icónicos de chuteiras Nike. Ajudam a incentivar uma nova geração de fãs a ligar-se ao desporto e a fazer do futebol algo seu, ao mesmo tempo que expressam a sua energia lúdica e criatividade.
Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy: as chuteiras Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy foram concebidas para a velocidade e para chamar a atenção. Destinam-se a jogar em terreno firme e em várias superfícies de exterior. Com um gráfico de pantera em peças LEGO®, as chuteiras estão disponíveis em rosa hot com um swoosh laranja e roxo com um swoosh verde néon.
Jr. Tiempo Streetgato: as Jr. Tiempo Streetgato também marcam uma posição arrojada em laranja, preto e branco, com o seu estilo de rua, estampados apelativos de peças LEGO e detalhes metalizados. No entanto, ao contrário das Jr. Mercurial Vapor Pro e Academy, as Jr. Tiempo Streetgato são adequadas para jogos em espaços pequenos e em recintos fechados.
Calçado de lifestyle
Duas novas versões das emblemáticas Air Max 95 adequadas para crianças capturam a cultura do futebol.
Vestuário
A coordenação de equipamentos e sportswear de futebol vai manter as crianças com um ótimo look e uma sensação de frescura, conforto e confiança em campo.
Kits de jogo Aero-FIT: incorporando a Nike Aero-FIT — a inovadora tecnologia de arrefecimento da marca — estes kits manterão as crianças frescas e secas enquanto brincam durante todo o dia. As camisolas e os calções a condizer contam com elementos de design que incluem gráficos de jaguar e rã venenosa, padrões de peças LEGO e detalhes de emblemas iridescentes. A influência da LEGO é ainda mais visível com elementos inspirados nas minifiguras LEGO e padrões realistas de peças LEGO que parecem fotografias.
Camisola Hollywood Keepers: com o seu padrão inspirado nos blocos LEGO, esta camisola exclusiva é o destaque da coleção de vestuário.
Designs e acessórios de sportswear: sportswear adicional, com mais detalhes a serem revelados nas próximas semanas, completa a coleção.
Onde comprar
A coleção Nike Football x LEGO® está agora disponível em nike.com, LEGO.com e em locais de venda a retalho selecionados após o seu lançamento global a 4 de junho de 2026.
Perguntas frequentes
Que sapatilhas estão incluídas na coleção Nike x LEGO®?
A coleção Nike Football x LEGO® inclui duas novas chuteiras de futebol Nike para crianças: as Jr. Mercurial e as Jr. Tiempo Streetgato. Além disso, a coleção inclui duas novas versões das Nike Air Max 95 em tamanhos para criança.
O que é a tecnologia Aero-FIT?
A Aero-FIT, presente nas camisolas e nos calções Nike x LEGO, é a inovadora tecnologia de arrefecimento da Nike, concebida para manter a frescura e a secura enquanto transpiras. Construído inteiramente a partir de resíduos têxteis, o material de desempenho de elite também é amigo do ambiente.
Onde posso comprar a coleção de futebol Nike x LEGO®?
A coleção de futebol Nike x LEGO é vendida em nike.com, LEGO.com e em lojas de venda a retalho selecionadas.
A coleção de futebol Nike x LEGO® está disponível fora dos EUA?
Sim, esta colaboração entre a Nike e a Lego está disponível em todo o mundo.