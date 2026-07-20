Com a emoção a crescer em torno do futebol no verão de 2026, as crianças podem agora entrar em ação com a coleção Nike x LEGO® Football, já disponível em todo o mundo. Esta mais recente colaboração entre a Nike e o The LEGO Group confere um toque criativo, divertido e energizante ao equipamento da Nike Football, incentivando as crianças a expressarem a sua personalidade única através de cores vivas e design arrojado. Combinando as inovações de design da LEGO com a tecnologia de desempenho da Nike sob a forma de calçado e vestuário desportivo, a coleção oferece algo para todos os jovens fãs de futebol e/ou da LEGO.

Como parte da campanha da marca, as icónicas minifiguras são as estrelas do espetáculo, vestidas com equipamento Nike Football da nova coleção.

"A Nike sempre foi sinónimo de futebol criativo e instintivo", diz o Diretor Criativo de Iniciativas da Marca da Nike, Andre Simmons. “Queremos que as crianças se lembrem de que o futebol é diversão. Para os fãs de longa data, é para serem lembrados da alegria que sentiram quando viram os seus jogadores favoritos fazerem estas coisas inimagináveis. Há algo para todos os gostos."