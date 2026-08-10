Apresentamos a primeira coleção Nike exclusiva da Keely Hodgkinson com vestuário e sapatilhas de running

A atleta campeã de média distância Keely Hodgkinson lança a sua primeira coleção de assinatura Nike
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A campeã de corrida de média distância, Keely Hodgkinson, lançou a sua primeira coleção de calçado e vestuário de assinatura da Nike. O pacote de atleta de assinatura Keely Hodgkinson apresenta a sua versão de quatro populares sapatilhas de running da Nike para estrada ou pista: as Vomero Plus, as Pegasus 42, as Vaporfly 4 e as Victory 2. A coleção de vestuário a condizer inclui tops e calções que incorporam as tecnologias inovadoras de tecido AeroSwift e Nike Pro Sculpt. A 16 de julho de 2026, a coleção foi lançada globalmente em Nike.com e em lojas de venda a retalho selecionadas.
Conclusões rápidas
- A célebre corredora britânica de média distância, Keely Hodgkinson, lançou a sua primeira coleção de calçado e vestuário de assinatura da Nike, com designs pretos arrojados e elegantes com detalhes contrastantes em Dourado Metalizado.
- O calçado inclui paletas de cores reinventadas das icónicas sapatilhas de running em estrada, em pista e de competição Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 e Victory 2.
- A coleção de vestuário que a acompanha inclui dois conjuntos de calções com as tecnologias de tecido Nike AeroSwift e Nike Pro Sculpt.
- A coleção está disponível em Nike.com e em locais de venda a retalho selecionados após o seu lançamento global a 16 de julho de 2026.
Quem é Keely Hodgkinson?
Conhecida pela sua velocidade e estilo diferenciado, Keely Hodgkinson é uma célebre corredora britânica de média distância da Grande Manchester, Inglaterra. Uma das corredoras de média distância mais rápidas do seu tempo, é atleta da Nike desde 2019 e trabalha com investigadores e designers da Nike para criar produtos para corredores de elite e comuns. A coleção Keely Hodgkinson é o seu primeiro pacote de assinatura da Nike.
Que sapatilhas de running usa Keely Hodgkinson e porquê?
As sapatilhas de running selecionadas da coleção são adequadas para todos os aspetos do treino e do running em estrada ou em pista. Aqui está um resumo das sapatilhas que Hodgkinson usa e para que finalidade, desde o treino diário até ao dia da corrida.
- Corridas de recuperação: quando Hodgkinson sai para uma corrida de recuperação, escolhe as Vomero Plus. Conhecidas pela sua sensação ultramacia e pela sola intermédia ZoomX a todo o comprimento, as Vomero Plus são concebidas por mulheres, para mulheres.
- Treino diário: as sapatilhas de running preferidas de Hodgkinson para o dia a dia são as Pegasus 42, pela sua reatividade extra graças à sua unidade Air Zoom curva a todo o comprimento e à sola intermédia em espuma ReactX. Esta construção confere às sapatilhas um poderoso retorno de energia, o que é útil no treino diário.
- Intervalos e dia de corrida: as Vaporfly 4 são a principal escolha de Hodgkinson para treinos intervalados devido à sua sensação de impulso poderosa proporcionada por uma Flyplate de fibra de carbono a todo o comprimento e amortecimento ZoomX. As Vaporfly 4 são umas sapatilhas de running ideais para corridas de longa distância e sprints.
- Corridas em pista: quando compete numa prova de meio-fundo em pista, Hodgkinson calça as suas sapatilhas de atletismo Victory 2, que apresentam a inovadora tecnologia Nike Air. As sapatilhas têm uma unidade Air Zoom, juntamente com espuma ZoomX e uma placa de fibra de carbono para uma sensação potente, mas estável.
Coleção Keely Hodgkinson: vestuário de running em destaque
Além das opções de sapatilhas de corrida, a coleção Keely Hodgkinson apresenta uma pequena seleção de vestuário a condizer para assegurar um look completo. Incorporando materiais inovadores da Nike, os conjuntos AeroSwift e Pro Sculpt foram concebidos para refletir o estilo da célebre atleta com a funcionalidade de que todos os corredores precisam.
Conjunto AeroSwift: sente-te como Hodgkinson ao vestires o top curto com bolso AeroSwift e os calções justos de aproximadamente 13 cm. Estas peças de elevado desempenho são tudo menos básicas. Com tecnologia Dri-FIT ADV, este conjunto mantém a frescura e a secura, mesmo quando enfrentas o calor do verão. Os bolsos de armazenamento práticos permitem guardar os objetos essenciais do dia da corrida, enquanto o ajuste firme de cada peça assegura que tem manténs confortável.
Conjunto Nike Pro Sculpt: para assegurar uma maior cobertura, a coleção também oferece a camisola de manga comprida Nike Pro Sculpt e os calções Pro Sculpt de aproximadamente 13 cm. As ilustrações tonais e um Swoosh arrojado feito de cetim são tudo menos banais. Os detalhes de design subtis, incluindo o seu logótipo de tornado da Nike, remetem para a atleta que dá o nome ao conjunto.
O design de assinatura da coleção Keely Hodgkinson
O design extraordinário da coleção marca uma posição arrojada e faz uma referência clara ao desempenho e à personalidade da atleta da Nike. O design da coleção em preto é uma referência à confiança e ao controlo inabaláveis de Hodgkinson, enquanto os toques de dourado metalizado que acentuam cada peça da coleção mostram o seu estilo, a sua coragem e as suas conquistas. Os pormenores adicionais incluem pingentes amovíveis com as iniciais "KH" nas sapatilhas de running.
A atleta da Nike esteve fortemente envolvida no desenvolvimento e design da coleção, fornecendo informações úteis aos investigadores e designers da Nike para terem em conta as necessidades dos corredores do dia a dia e dos atletas de elite.
"Ter a minha própria coleção Nike é um sonho tornado realidade", afirma a atleta da Nike, que é conhecida como uma das corredoras mais rápidas na prova dos 800 metros. "Espero que todas as jovens que a virem saibam que vale a pena perseguir grandes sonhos. Afinal de contas, com trabalho árduo e confiança, tudo é possível."
A Coleção Keely Hodgkinson foi lançada mundialmente em Nike.com e em locais de venda a retalho selecionados a 16 de julho de 2026.
Perguntas frequentes sobre a Coleção Keely Hodgkinson
O que é a Coleção Keely Hodgkinson?
A Coleção Keely Hodgkinson é a primeira coleção de assinatura da atleta da Nike, composta por quatro sapatilhas de running diferentes e uma seleção de vestuário a condizer.
Que sapatilhas de running estão incluídas na coleção?
A Coleção Keely Hodgkinson inclui as Vomero Plus, as Pegasus 42, as Vaporfly 4 e as Victory 2.
Que vestuário de desempenho está incluído na Coleção Keely Hodgkinson?
A seleção de vestuário da Coleção Keely Hodgkinson é composta por dois conjuntos: o top curto com bolso AeroSwift com calções justos de aproximadamente 13 cm e a camisola de manga comprida Nike Pro Sculpt com calções de aproximadamente 13 cm.
O que são as Nike Victory 2?
As Nike Victory 2 são sapatilhas de atletismo para distância criadas para promover a velocidade e ideais para corredores de meia distância que pretendem bater recordes. Além disso, as Victory 2 são propulsivas e estáveis, duas características úteis para a corrida de distância.
Onde posso comprar a Coleção Keely Hodgkinson?
Podes comprar a Coleção Keely Hodgkinson em Nike.com e em locais de venda a retalho selecionados em todo o mundo.