Apresentamos a primeira coleção Nike exclusiva da Keely Hodgkinson com vestuário e sapatilhas de running

Além das opções de sapatilhas de corrida, a coleção Keely Hodgkinson apresenta uma pequena seleção de vestuário a condizer para assegurar um look completo. Incorporando materiais inovadores da Nike, os conjuntos AeroSwift e Pro Sculpt foram concebidos para refletir o estilo da célebre atleta com a funcionalidade de que todos os corredores precisam.

Conjunto AeroSwift: sente-te como Hodgkinson ao vestires o top curto com bolso AeroSwift e os calções justos de aproximadamente 13 cm. Estas peças de elevado desempenho são tudo menos básicas. Com tecnologia Dri-FIT ADV, este conjunto mantém a frescura e a secura, mesmo quando enfrentas o calor do verão. Os bolsos de armazenamento práticos permitem guardar os objetos essenciais do dia da corrida, enquanto o ajuste firme de cada peça assegura que tem manténs confortável.

Conjunto Nike Pro Sculpt: para assegurar uma maior cobertura, a coleção também oferece a camisola de manga comprida Nike Pro Sculpt e os calções Pro Sculpt de aproximadamente 13 cm. As ilustrações tonais e um Swoosh arrojado feito de cetim são tudo menos banais. Os detalhes de design subtis, incluindo o seu logótipo de tornado da Nike, remetem para a atleta que dá o nome ao conjunto.