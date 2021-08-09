Conhece o Indian Gymkhana Football Club de Londres

Indian Gymkhana FC
Comunidade
O Gymkhana FC, da zona oeste de Londres, está a quebrar estereótipos, abrindo caminho para um futuro totalmente novo no futebol.
O Indian Gymkhana Football Club tem incentivado o desporto de base e fornecido um centro para a comunidade asiática londrina de segunda geração desde a sua fundação em 1916. Este é um clube que forjou amizades e trouxe emoção e competitividade a cada jogo, mas, por trás desta energia, está um propósito: desafiar estereótipos e abrir caminho para uma nova era do futebol.
Como afirma JT, o primeiro capitão da equipa, "a nossa comunidade nunca foi vista como parte integrante da cultura do futebol neste país, é um estereótipo que temos de desafiar".
Este episódio de Crew Love celebra o poder do verdadeiro futebol liderado pela comunidade. O Gymkhana FC construiu uma cultura e uma comunidade que existe há 100 anos e continua a prosperar devido às pessoas que acreditam no seu futuro e que o querem ver a desafiar perceções com sucesso.
"Estamos numa era diferente. Esta geração não tem medo de fazer as coisas acontecerem, é muito inspirador."
Vê a equipa treinar e competir e ouve as suas opiniões sobre o estado atual do jogo enquanto descobres a sua cidade natal, Osterley, no oeste de Londres.
Texto: Liz Baldwin; Fotografia: Ollie Radford; Filme: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell