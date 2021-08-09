Conhece o Indian Gymkhana Football Club de Londres

O Indian Gymkhana Football Club tem incentivado o desporto de base e fornecido um centro para a comunidade asiática londrina de segunda geração desde a sua fundação em 1916. Este é um clube que forjou amizades e trouxe emoção e competitividade a cada jogo, mas, por trás desta energia, está um propósito: desafiar estereótipos e abrir caminho para uma nova era do futebol.

Como afirma JT, o primeiro capitão da equipa, "a nossa comunidade nunca foi vista como parte integrante da cultura do futebol neste país, é um estereótipo que temos de desafiar".