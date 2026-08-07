India Sardjoe

2022 foi o ano em que a b-girl India redefiniu o breaking para sempre. Em apenas seis meses, a b-girl India revolucionou a modalidade, vencendo os campeonatos neerlandês, europeu e mundial com apenas 15 anos. E isso foi apenas o começo.

Última atualização: 7 de agosto de 2026
Leitura de 2 min
Nike Athlete: India Sardjoe

India Sardjoe

Disciplina: breaking
Nacionalidade: neerlandesa
Data de nascimento: 19/05/2006

"Triunfo para crescer. É assim que lido com os altos e baixos. O trabalho árduo compensa."

A bravura marca todas as voltas, reviravoltas e rotações da India. Teve de aprender a marcar a sua posição como a única rapariga numa equipa de futebol só de rapazes em tenra idade, e essa coragem ainda a acompanha. Testa as suas habilidades por tua conta e risco.

Nike Athlete: India Sardjoe

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Nike Athlete: India Sardjoe

Data de publicação original: 18 de novembro de 2024

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