HIT para maximizar o tempo e os resultados

Em que consiste este treino fantástico? O HIT, que corresponde a High Intensity Training (treino de alta intensidade), é uma rotina na qual te esforças ao máximo durante um curto período de tempo, recuperas e depois repetes. Isto permite aumentar repetidamente a frequência cardíaca e atingir o teu esforço máximo. Em vez de um treino longo a um ritmo constante, o HIT é uma espécie de alternância entre um sprint a dar tudo e um tempo de recuperação.

Provavelmente já fizeste algum HIT sob a forma de Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute – determinado número de repetições a cada minuto) e Drop Sets. Todos eles são treinos divertidos e eficientes que aumentam a tua frequência cardíaca rapidamente! Os exercícios das secções de esforço máximo que uso com mais frequência nos meus treinos são burpees, mountain climbers, saltos com elevação de joelhos e flexões. Geralmente, os HIT incluem exercícios para o corpo inteiro que desafiam, em simultâneo, a força, a capacidade pliométrica e o sistema cardiovascular.