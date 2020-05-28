HIT para maximizar o tempo e os resultados

Por que motivo recorrer ao HIT: maximizar o tempo e os resultados
Orientação e nutrição
Por Kirsty Godso
Como melhorar a tua condição física, a força e queimar gordura rapidamente.
Existe um motivo para o HIT fazer parte dos meus programas de treino: garante excelentes resultados num curto espaço de tempo. Para além de ser eficiente, podes fazer um HIT em qualquer lugar sem necessidade de equipamento.
Juntar o HIT à tua rotina duas vezes por semana é suficiente para ser transformador, impedindo, no entanto, que sintas exaustão. Pode permitir-te queimares gordura metabólica, o que vai fazer com que queimes calorias durante várias horas depois do treino. O HIT é uma forma excelente de melhorar a tua condição cardiovascular, melhorar a força global do corpo, aumentar a massa muscular magra e queimar gordura.
"Juntar o HIT à tua rotina duas vezes por semana é suficiente para ser transformador, impedindo, no entanto, que sintas exaustão."
Kristy Godso
Em que consiste este treino fantástico? O HIT, que corresponde a High Intensity Training (treino de alta intensidade), é uma rotina na qual te esforças ao máximo durante um curto período de tempo, recuperas e depois repetes. Isto permite aumentar repetidamente a frequência cardíaca e atingir o teu esforço máximo. Em vez de um treino longo a um ritmo constante, o HIT é uma espécie de alternância entre um sprint a dar tudo e um tempo de recuperação.
Provavelmente já fizeste algum HIT sob a forma de Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute – determinado número de repetições a cada minuto) e Drop Sets. Todos eles são treinos divertidos e eficientes que aumentam a tua frequência cardíaca rapidamente! Os exercícios das secções de esforço máximo que uso com mais frequência nos meus treinos são burpees, mountain climbers, saltos com elevação de joelhos e flexões. Geralmente, os HIT incluem exercícios para o corpo inteiro que desafiam, em simultâneo, a força, a capacidade pliométrica e o sistema cardiovascular.
"Adoro HIT porque me sinto bastante livre quando estou completamente sem fôlego."
Kristy Godso
Adoro HIT porque me sinto bastante livre quando estou completamente sem fôlego. Quero puxar por mim ao máximo e ver se consigo melhorar continuamente. Também é um desafio divertido e uma oportunidade de continuar a desafiar-me. Assim, da próxima vez que te sentires sem fôlego durante uma sessão de HIT de um dos meus treinos, pensa em todos os excelentes benefícios que estás a garantir ao teu corpo. Ao trabalho! (de forma adequada, claro.)