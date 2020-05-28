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Por que motivo recorrer ao HIT: maximizar o tempo e os resultados

Orientação e nutrição
Última atualização: 28 de maio de 2020

Por Kirsty Godso

HIT para maximizar o tempo e os resultados

Como melhorar a tua condição física, a força e queimar gordura rapidamente.

Existe um motivo para o HIT fazer parte dos meus programas de treino: garante excelentes resultados num curto espaço de tempo. Para além de ser eficiente, podes fazer um HIT em qualquer lugar sem necessidade de equipamento.

Juntar o HIT à tua rotina duas vezes por semana é suficiente para ser transformador, impedindo, no entanto, que sintas exaustão. Pode permitir-te queimares gordura metabólica, o que vai fazer com que queimes calorias durante várias horas depois do treino. O HIT é uma forma excelente de melhorar a tua condição cardiovascular, melhorar a força global do corpo, aumentar a massa muscular magra e queimar gordura.

"Juntar o HIT à tua rotina duas vezes por semana é suficiente para ser transformador, impedindo, no entanto, que sintas exaustão."

Kristy Godso

Em que consiste este treino fantástico? O HIT, que corresponde a High Intensity Training (treino de alta intensidade), é uma rotina na qual te esforças ao máximo durante um curto período de tempo, recuperas e depois repetes. Isto permite aumentar repetidamente a frequência cardíaca e atingir o teu esforço máximo. Em vez de um treino longo a um ritmo constante, o HIT é uma espécie de alternância entre um sprint a dar tudo e um tempo de recuperação.

Provavelmente já fizeste algum HIT sob a forma de Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute – determinado número de repetições a cada minuto) e Drop Sets. Todos eles são treinos divertidos e eficientes que aumentam a tua frequência cardíaca rapidamente! Os exercícios das secções de esforço máximo que uso com mais frequência nos meus treinos são burpees, mountain climbers, saltos com elevação de joelhos e flexões. Geralmente, os HIT incluem exercícios para o corpo inteiro que desafiam, em simultâneo, a força, a capacidade pliométrica e o sistema cardiovascular.

"Adoro HIT porque me sinto bastante livre quando estou completamente sem fôlego."

Kristy Godso

HIT para maximizar o tempo e os resultados

Adoro HIT porque me sinto bastante livre quando estou completamente sem fôlego. Quero puxar por mim ao máximo e ver se consigo melhorar continuamente. Também é um desafio divertido e uma oportunidade de continuar a desafiar-me. Assim, da próxima vez que te sentires sem fôlego durante uma sessão de HIT de um dos meus treinos, pensa em todos os excelentes benefícios que estás a garantir ao teu corpo. Ao trabalho! (de forma adequada, claro.)

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Data de publicação original: 21 de abril de 2020