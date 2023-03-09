Com uma parte superior com design minimalista e um sistema de atacadores de ajustar com um puxão, as Air Jordan 9 fizeram a sua estreia como as Air Jordan mais leves e reativas de sempre. Inspiradas no estatuto do MJ enquanto ícone internacional, as quatro paletas de cores originais exibiam detalhes multilingues na sola, incluindo palavras como "independência", "liberdade", "atlético" e "força". Esta versão da linha Jordan prestou também homenagem à mudança do MJ em termos profissionais, pois a linha Air Jordan 9 exclusiva para jogadores incluía umas sapatilhas de basquetebol e umas chuteiras de basebol.