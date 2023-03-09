Coleção Air Jordan
Air Jordan 9
Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – VERMELHO TRUE)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130182-100)
Air Jordan 9
Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – VERMELHO TRUE)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130182-100)
O jogo continua
Após três anos consecutivos no auge do basquetebol, o Michael Jordan trocou o campo de basquetebol pelo de basebol, mas este afastamento do piso duro não impediu o lançamento das Air Jordan 9. Enquanto o MJ competia em ligas menores, a linha Air Jordan reforçava a sua posição na cultura. Embora este modelo nunca tenha sido utilizado pelo número 23, tornou-se, ainda assim, um ícone.
Diretamente do baú
Concebidas para o campo e a terra
Com uma parte superior com design minimalista e um sistema de atacadores de ajustar com um puxão, as Air Jordan 9 fizeram a sua estreia como as Air Jordan mais leves e reativas de sempre. Inspiradas no estatuto do MJ enquanto ícone internacional, as quatro paletas de cores originais exibiam detalhes multilingues na sola, incluindo palavras como "independência", "liberdade", "atlético" e "força". Esta versão da linha Jordan prestou também homenagem à mudança do MJ em termos profissionais, pois a linha Air Jordan 9 exclusiva para jogadores incluía umas sapatilhas de basquetebol e umas chuteiras de basebol.