As AJ 14 tornaram-se conhecidas como umas das AJ mais confortáveis de sempre, com a tecnologia revolucionária que as distingue dos lançamentos anteriores. Apresentavam um corte baixo e foram concebidas a pensar na velocidade e no controlo com unidades Zoom duplas e aberturas de malha respirável na sola exterior. Lançadas em 1998, as AJ 14 reinventaram as sapatilhas como um automóvel (ou como um automóvel enquanto par de sapatilhas) e apresentaram o elegante emblema Jumpman para reforçar a fusão entre o luxo e a velocidade. Depois de ajudar a garantir um sexto título nas finais para os Chicago Bulls, o MJ reformou-se no seu auge, deixando que a linha de sapatilhas Air Jordan continuasse a revolucionar o jogo.