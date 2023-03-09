Coleção Air Jordan
Air Jordan 13
Lançamento original (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO – VERMELHO VARSITY)
Preço original (150 USD)
Código do estilo (136002-062)
Air Jordan 13
Lançamento original (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO – VERMELHO VARSITY)
Preço original (150 USD)
Código do estilo (136002-062)
O "Black Cat" (gato preto) mostra as suas garras
O Michael Jordan conquistou o apelido de "Black Cat" (gato preto) pela sua inigualável combinação de força e estilo furtivo, que mexia com os adversários e os destabilizava. Ao longo da época de 1997–1998, o Jordan conseguiu superar consistentemente os seus adversários com uma destreza notável que o carateriza. Inspirado no instinto predador de uma pantera, Tinker Hatfield aproveitou esse poder temível para criar as Air Jordan 13, que exibiam um olho holográfico pouco convencional e uma sola exterior que se assemelhava à pata de uma pantera.
Diretamente do baú
Desafiar as convenções
Para oferecer aos jogadores uma sensação de agilidade felina, as Air Jordan 13 contavam com inovações como uma placa de fibra de carbono e Zoom Air. As AJ 13 tiveram sete lançamentos originais, à medida que o MJ se preparava para deixar a liga pela primeira vez como campeão. Em 2004, as sapatilhas foram lançadas como um modelo retro, com novas paletas de cores de edição limitada em versões de cano alto e perfil baixo para homem e mulher, e, novamente, em 2006, 2011, 2013, 2014 e 2015. Deram também continuidade à parceria de longa data da Jordan com Spike Lee, tendo surgido nos pés de Jake Shuttlesworth, interpretado por Denzel Washington, no filme "Tudo em Jogo" de 1998 de Lee, o que valeu ao modelo retro de 2013 destas sapatilhas a alcunha "Black Toe".