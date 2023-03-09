Para oferecer aos jogadores uma sensação de agilidade felina, as Air Jordan 13 contavam com inovações como uma placa de fibra de carbono e Zoom Air. As AJ 13 tiveram sete lançamentos originais, à medida que o MJ se preparava para deixar a liga pela primeira vez como campeão. Em 2004, as sapatilhas foram lançadas como um modelo retro, com novas paletas de cores de edição limitada em versões de cano alto e perfil baixo para homem e mulher, e, novamente, em 2006, 2011, 2013, 2014 e 2015. Deram também continuidade à parceria de longa data da Jordan com Spike Lee, tendo surgido nos pés de Jake Shuttlesworth, interpretado por Denzel Washington, no filme "Tudo em Jogo" de 1998 de Lee, o que valeu ao modelo retro de 2013 destas sapatilhas a alcunha "Black Toe".



