Coleção Air Jordan
Air Jordan 12
Lançamento original (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – TAXI)
Preço original (135 USD)
Código do estilo (130690-101)
Air Jordan 12
Lançamento original (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – TAXI)
Preço original (135 USD)
Código do estilo (130690-101)
O Jordan eleva a fasquia
O Michael Jordan elevou a fasquia na sua época de 1996-1997, preparando o palco para um dos momentos mais transformadores do basquetebol. No quinto jogo das finais, o famoso "jogo com gripe" do Jordan, marcou 38 pontos para combinar com sete ressaltos e cinco assistências contra os Utah Jazz, tudo com uma temperatura de 39 graus. A sua motivação persistente ajudou a sua equipa a alcançar outro título, servindo de inspiração para a tecnologia e construção das AJ 12.
Diretamente do baú
Concebidas para brilhar
Lançadas em 1996 e concebidas por Tinker Hatfield, as AJ 12 estrearam numa paleta de cores em preto e branco, inspirada na bandeira japonesa. O design foi construído com base no sucesso lendário dos recentes lançamentos Air Jordan e ocupou o seu lugar entre os favoritos dos colecionadores. Em 1997, as AJ 12 foram lançadas numa paleta de cores vermelha e, mais tarde, foram lançadas versões retro noutras cores em 2003, 2009 e 2016.