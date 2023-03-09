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Última atualização: 9 de março de 2023
Leitura de 2 min

Coleção Air Jordan

Air Jordan 11

Lançamento original (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – DARK CONCORD)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130245-101)

Air Jordan 11

Lançamento original (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – DARK CONCORD)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130245-101)

A história das Air Jordan 11, Obtém a SNKRS App

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MJ recusa-se a ceder

De regresso ao campo e de olhos postos no prémio, o Michael Jordan chegou à sua primeira época completa em dois anos com um ritmo frenético. A caminho de uma das suas épocas mais impressionantes até hoje, o Jordan conquistou os títulos MVP, o All-Star MVP e seu quarto anel de campeonato para recordar à liga o seu domínio.

Diretamente do baú

Um ícone entre ícones

Com a sua aerodinâmica elegante e o sofisticado brilho da pele patenteada, as Air Jordan 11 tornaram-se uma das sapatilhas mais procuradas do jogo, mesmo antes da sua estreia no grande ecrã no clássico filme de desenhos animados "Space Jam". Um favorito imediato entre os jogadores, as AJ 11 continuam a ser uma combinação imbatível de elegância e atitude.

Paletas de cores

Data de publicação original: 7 de março de 2023