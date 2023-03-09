Coleção Air Jordan
Air Jordan 11
Lançamento original (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – DARK CONCORD)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130245-101)
Air Jordan 11
Lançamento original (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/PRETO – DARK CONCORD)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130245-101)
MJ recusa-se a ceder
De regresso ao campo e de olhos postos no prémio, o Michael Jordan chegou à sua primeira época completa em dois anos com um ritmo frenético. A caminho de uma das suas épocas mais impressionantes até hoje, o Jordan conquistou os títulos MVP, o All-Star MVP e seu quarto anel de campeonato para recordar à liga o seu domínio.
Diretamente do baú
Um ícone entre ícones
Com a sua aerodinâmica elegante e o sofisticado brilho da pele patenteada, as Air Jordan 11 tornaram-se uma das sapatilhas mais procuradas do jogo, mesmo antes da sua estreia no grande ecrã no clássico filme de desenhos animados "Space Jam". Um favorito imediato entre os jogadores, as AJ 11 continuam a ser uma combinação imbatível de elegância e atitude.