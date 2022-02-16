Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

O clube de futebol de Londres que está a mudar vidas
Comunidade
Até 2015, o Hackney Wick Football Club não existia. Desde então, o seu fundador tem ajudado a criar uma comunidade dentro e fora do campo.
"O futebol tem o poder de unir as pessoas".
Estas são as palavras de Bobby Kasanga, fundador do Hackney Wick F.C., um clube de futebol de Londres. É um sentimento comprovado vezes sem conta em cidades e comunidades de todo o mundo: o futebol pode fazer a diferença.
No entanto, não é algo que aconteça da noite para o dia. Acontece graças a pessoas como Bobby, que passou anos a tornar o seu sonho realidade. Depois de ser libertado da prisão, em 2015, Bobby queria mudar a sua vida e a da sua comunidade, que tinha sido marcada tanto pela violência dos gangues como pela gentrificação. Assim, decidiu fundar o Hackney Wick F.C. e, para isso, foi bater de porta em porta no seu bairro para angariar dinheiro. Quase cinco anos depois, centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, juntaram-se ao Hackney Wick F.C.
Na nossa nova série, "From the Grounds Up", vamos apresentar pessoas de todo o mundo que sabem que podem mudar as suas comunidades e o mundo através do futebol e do desporto.
Assiste ao primeiro episódio acima, lê mais sobre as pessoas que integram o Hackney Wick F.C. abaixo e não percas os próximos episódios sobre o Paris Alesia FC e os Fitzroy Lions de Melbourne.
O jogador
"A forma como o Bobby teve impacto no Hackney é incrível. Ajudou-me a conseguir um emprego e ajudou muitos outros jogadores com muitas outras oportunidades para darmos verdadeiramente o melhor de nós."
Jayden
Treinador e jogador
O adepto
"Somos como uma grande família, viajamos juntos para os jogos fora. Adoro. Adoro mesmo. Na última época, jogámos na FA Cup fora e levámos 50 pessoas até lá. Foi um dia excelente. Perdemos, mas foi um dia excelente na mesma."
Pete "o Wickerman"
Adepto do clube
A voluntária
"Hackney Wick precisa de uma equipa assim. Havia crianças a passar tempo nas ruas, havia muitas lutas, não havia estrutura de comunidade. Tudo isto aproximou o bairro."
Kelly
Voluntária
Esta história foi apresentada em junho de 2019.