O clube de futebol de Londres que está a mudar vidas

Comunidade

Até 2015, o Hackney Wick Football Club não existia. Desde então, o seu fundador tem ajudado a criar uma comunidade dentro e fora do campo.

Última atualização: 16 de fevereiro de 2022
Leitura de 3 min

"O futebol tem o poder de unir as pessoas".

Estas são as palavras de Bobby Kasanga, fundador do Hackney Wick F.C., um clube de futebol de Londres. É um sentimento comprovado vezes sem conta em cidades e comunidades de todo o mundo: o futebol pode fazer a diferença.

No entanto, não é algo que aconteça da noite para o dia. Acontece graças a pessoas como Bobby, que passou anos a tornar o seu sonho realidade. Depois de ser libertado da prisão, em 2015, Bobby queria mudar a sua vida e a da sua comunidade, que tinha sido marcada tanto pela violência dos gangues como pela gentrificação. Assim, decidiu fundar o Hackney Wick F.C. e, para isso, foi bater de porta em porta no seu bairro para angariar dinheiro. Quase cinco anos depois, centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças, juntaram-se ao Hackney Wick F.C.

Na nossa nova série, "From the Grounds Up", vamos apresentar pessoas de todo o mundo que sabem que podem mudar as suas comunidades e o mundo através do futebol e do desporto.

Assiste ao primeiro episódio acima, lê mais sobre as pessoas que integram o Hackney Wick F.C. abaixo e não percas os próximos episódios sobre o Paris Alesia FC e os Fitzroy Lions de Melbourne.

Hackney Wick FC. Do nada até ao topo
Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

O jogador

Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

"A forma como o Bobby teve impacto no Hackney é incrível. Ajudou-me a conseguir um emprego e ajudou muitos outros jogadores com muitas outras oportunidades para darmos verdadeiramente o melhor de nós."

Jayden
Treinador e jogador

O adepto

Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

"Somos como uma grande família, viajamos juntos para os jogos fora. Adoro. Adoro mesmo. Na última época, jogámos na FA Cup fora e levámos 50 pessoas até lá. Foi um dia excelente. Perdemos, mas foi um dia excelente na mesma."

Pete "o Wickerman"
Adepto do clube

A voluntária

Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

"Hackney Wick precisa de uma equipa assim. Havia crianças a passar tempo nas ruas, havia muitas lutas, não havia estrutura de comunidade. Tudo isto aproximou o bairro."

Kelly
Voluntária

Hackney Wick FC. Do nada até ao topo
Hackney Wick FC. Do nada até ao topo

Esta história foi apresentada em junho de 2019.

Data de publicação original: 17 de fevereiro de 2022