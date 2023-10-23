Fazer compras online: um guia para encomendas corretas

APERFEIÇOA AS TUAS ENCOMENDAS
Move to Zero
Guia rápido para encomendar da maneira certa
Sabias que as devoluções podem ter um impacto? Ao escolher os produtos certos à primeira, não só poupas tempo e esforço, como também podes desfrutar dos artigos assim que chegam.
Conhece o produto
Encontraste algo do teu agrado? Na página do produto, podes clicar em "Ver detalhes do produto" para obteres mais informações antes de o comprares. É aqui que podes encontrar tudo, desde os materiais do produto até às vantagens e às instruções de lavagem, ajudando-te assim a perceber se é uma boa opção mesmo antes de embarcar numa viagem com a tua porta como destino.
Guias de tamanhos
O tamanho certo faz toda a diferença, independentemente do que estejas a comprar. Os nossos corpos são todos diferentes, por isso, eis algumas dicas sobre como encontrar o ajuste ideal quando procuras sapatilhas, vestuário e muito mais.
Domina o vestuário
Se procuras um ajuste de vestuário perfeito, a secção "Tamanhos e ajuste" é o local ideal para começar. Disponibiliza a altura e o tamanho do modelo para te ajudar a imaginar como o produto te poderá ficar. Consulta a tabela de tamanhos para obteres mais detalhes ou compara com os tamanhos dos produtos que já tens. Se continuares com dúvidas, também podes visitar uma loja Nike para experimentares o vestuário.
Escolhe sapatilhas do tamanho certo
Se estás à procura de umas sapatilhas com o tamanho certo, podes verificar o tamanho dos pares que já tens ou medir o teu pé e compará-lo com a tabela de tamanhos. Visita uma loja Nike perto de ti para testares as sapatilhas e obteres assistência de um Store Athlete.
Quando o assunto são as devoluções
Apesar da conveniência de poderes devolver um artigo por correio, visitar uma loja pessoalmente facilita a obtenção de apoio instantâneo para encontrares o tamanho e o ajuste certos. Encontra uma loja Nike abaixo para consultares um dos nossos Store Athletes.
Dar uma nova vida a sapatilhas quase novas
Quando nos devolvem sapatilhas, procuramos formas de prolongar a sua vida útil como parte da Move to Zero: a nossa jornada rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto. Se estiverem quase novas, com um ligeiro desgaste ou ligeiramente imperfeitas, limpamo-las, higienizamo-las e reaproveitamo-las à mão antes de as colocar novamente nas prateleiras da nossa loja para ajudar a que se tornem no par favorito de alguém a um preço reduzido. Comprar este produto reaproveitado prolonga a sua vida, mantendo-o fora dos aterros sanitários e nos pés durante mais tempo.