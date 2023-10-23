Fazer compras online: um guia para encomendas corretas

Quando nos devolvem sapatilhas, procuramos formas de prolongar a sua vida útil como parte da Move to Zero: a nossa jornada rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para ajudar a proteger o futuro do desporto. Se estiverem quase novas, com um ligeiro desgaste ou ligeiramente imperfeitas, limpamo-las, higienizamo-las e reaproveitamo-las à mão antes de as colocar novamente nas prateleiras da nossa loja para ajudar a que se tornem no par favorito de alguém a um preço reduzido. Comprar este produto reaproveitado prolonga a sua vida, mantendo-o fora dos aterros sanitários e nos pés durante mais tempo.