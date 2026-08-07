Descobre o nosso guia de jogos para a família

A brincadeira tem um papel importante na promoção de um estilo de vida ativo e saudável, tanto para adultos como para crianças. No entanto, à medida que envelhecemos, as responsabilidades e os deveres da vida tendem a acumular-se e torna-se mais difícil ligarmo-nos ao nosso sentido de diversão infantil.

Uma vez que as crianças são mais recetivas ao desporto e ao exercício quando há um elemento de imaginação, está na altura de redescobrir a nossa criança interior para compreender os nossos filhos. Descobre o nosso programa de guias de jogos de especialistas que criámos com a Emma, especialista em diversão da The Playful Den, para que seja mais fácil para ti, para a tua família e para os teus amigos encontrar novamente a diversão.

O que esperar:

- Um guia de jogos personalizado, concebido pela nossa especialista em crianças, para te ajudar a desbloquear o verdadeiro poder da brincadeira na tua rotina diária.

- Dicas de especialista para a família, divididas em quatro módulos fáceis de acompanhar para te ajudar a elevar a tua brincadeira a outro nível.

- Armazenado na Nike App para fácil utilização e acesso.