Descobre o nosso guia de jogos para a família
A brincadeira começa contigo
A brincadeira tem um papel importante na promoção de um estilo de vida ativo e saudável, tanto para adultos como para crianças. No entanto, à medida que envelhecemos, as responsabilidades e os deveres da vida tendem a acumular-se e torna-se mais difícil ligarmo-nos ao nosso sentido de diversão infantil.
Uma vez que as crianças são mais recetivas ao desporto e ao exercício quando há um elemento de imaginação, está na altura de redescobrir a nossa criança interior para compreender os nossos filhos. Descobre o nosso programa de guias de jogos de especialistas que criámos com a Emma, especialista em diversão da The Playful Den, para que seja mais fácil para ti, para a tua família e para os teus amigos encontrar novamente a diversão.
O que esperar:
- Um guia de jogos personalizado, concebido pela nossa especialista em crianças, para te ajudar a desbloquear o verdadeiro poder da brincadeira na tua rotina diária.
- Dicas de especialista para a família, divididas em quatro módulos fáceis de acompanhar para te ajudar a elevar a tua brincadeira a outro nível.
- Armazenado na Nike App para fácil utilização e acesso.
O que é a brincadeira
Fazer com que os pais se vejam a si próprios como um modelo de brincadeira e entendam que reservar tempo para brincar tem um efeito positivo sobre a brincadeira com os seus filhos.
Porque é que todos nós brincamos de forma diferente
Compreender que todos gostamos de brincar de forma diferente e perceber tanto a nossa própria personalidade como a das crianças fará com que se sintam mais confiantes com a forma como as incentivam e encontram atividades adequadas correspondentes.
A brincadeira como uma mentalidade
Como ajustar a tua mentalidade e o teu ambiente físico para permitir que a brincadeira aconteça de forma mais orgânica no dia a dia, desde abraçar a espontaneidade, a dar as boas-vindas a novos caminhos para a diversão.
Dar continuidade à brincadeira
Solidificar algumas das lições e ações em novos comportamentos e formas de pensar que permitem que os pais mantenham tudo em ação. Descobre a cultura única da tua família antes de a levar ao mundo.
Queres fazer parte da equipa?
Ensina aos teus filhos a alegria do desporto e do movimento com o nosso programa de jogos na Nike App.