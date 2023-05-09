Re-Creation em Londres com a Greater Goods

Última atualização: 9 de maio de 2023
Leitura de 4 min
Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB

Nike Re-Creation

Re-Creation em Londres com a Greater Goods

A Nike Re-Creation está a chegar a Londres com uma coleção limitada de produtos reaproveitados pela Greater Goods. Junta-te a nós e descobre mais sobre a coleção diretamente da fonte com Jaimus, o designer principal.

Apresentamos o designer principal

Nascido e criado em Londres, Jaimus sempre demonstrou curiosidade pela forma como as coisas funcionam e paixão em fazê-las funcionar, com uma licenciatura em Design Gráfico e Multimédia a vir reforçar a sua criatividade. A sua jornada com a reutilização surgiu de forma natural. Ao aprender a costurar sozinho, Jaimus começou a reutilizar tecidos de produtos já existentes. Isso despertou o seu amor pela reutilização e inspirou a criação do seu primeiro produto: um casaco que transformou numa mala. Agora, anos mais tarde, é o fundador da Greater Goods, um projeto de design com sede em Londres, focado na criação de produtos conscientes. Em vez de deitar peças de vestuário danificadas fora, a sua abordagem consiste em salvar partes dos materiais que ainda são suficientemente boas para serem utilizadas, criando uma peça única no processo.

Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB

Reinvenção de produtos do passado

"O nosso processo criativo é bastante abrangente, mas aceitamos todas as peças de vestuário tal como estão", afirmou Jaimus, quando nos reunimos para debater a mais recente coleção Nike Re-Creation da Greater Goods, inspirada na sua cidade natal. "A coleção que estamos a criar no estúdio vai ter mais de 20 peças e são todas únicas, mas também temos uma coleção feita em fábrica que concebemos previamente, sendo depois entregue para produção". Composta por duas partes, é uma combinação de artigos de lifestyle e de sportswear. Enquanto que a coleção de lifestyle foi pessoalmente reaproveitada por Jaimus e pela sua equipa, os tecidos mais complexos da coleção desportiva também contribuíram para uma colaboração mais próxima com a Nike. "Criar em grande escala é um processo muito novo para nós, por isso, tivemos de conceber as peças de uma forma completamente diferente. No entanto, com o apoio da Nike, tem sido um processo tranquilo", acrescenta.

A cidade de Londres também desempenha um papel fundamental quando se trata de inspiração. "Diria que o estilo londrino é muito diversificado, vale tudo", partilha. "Seja qual for o teu estilo, Londres adapta-se." Isto também pode ser visto na sua coleção Re-Creation, com peças únicas criadas a pensar em estilos diferentes. Na verdade, algumas das maiores inspirações de Jaimus fazem parte da comunidade criativa local. "Está sempre a evoluir, sempre a trabalhar em coisas novas. O simples facto de estar envolvido nesse espaço, a obter inspiração através de amigos e pessoas que conheço, tem sido benéfico."

Descobre as mais recentes novidades

A Nike Re-Creation é mais um passo em frente na nossa jornada Move To Zero rumo a um futuro com eliminação do desperdício e das emissões de carbono. Se tens curiosidade em descobrir a mais recente coleção Re-Creation do Jaimus e da Greater Goods, podes encontrá-la exclusivamente na Niketown London. Encontra o teu caminho até à loja abaixo e visita nike.com/sustainability para descobrires mais sobre as nossas mais recentes inovações.

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Nike Re-Creation

Re-Creation em Londres com a Greater Goods

A Nike Re-Creation está a chegar a Londres com uma coleção limitada de produtos reaproveitados pela Greater Goods. Junta-te a nós e descobre mais sobre a coleção diretamente da fonte com Jaimus, o designer principal.

Apresentamos o designer principal

Nascido e criado em Londres, Jaimus sempre demonstrou curiosidade pela forma como as coisas funcionam e paixão em fazê-las funcionar, com uma licenciatura em Design Gráfico e Multimédia a vir reforçar a sua criatividade. A sua jornada com a reutilização surgiu de forma natural. Ao aprender a costurar sozinho, Jaimus começou a reutilizar tecidos de produtos já existentes. Isso despertou o seu amor pela reutilização e inspirou a criação do seu primeiro produto: um casaco que transformou numa mala. Agora, anos mais tarde, é o fundador da Greater Goods, um projeto de design com sede em Londres, focado na criação de produtos conscientes. Em vez de deitar peças de vestuário danificadas fora, a sua abordagem consiste em salvar partes dos materiais que ainda são suficientemente boas para serem utilizadas, criando uma peça única no processo.

Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB

Reinvenção de produtos do passado

"O nosso processo criativo é bastante abrangente, mas aceitamos todas as peças de vestuário tal como estão", afirmou Jaimus, quando nos reunimos para debater a mais recente coleção Nike Re-Creation da Greater Goods, inspirada na sua cidade natal. "A coleção que estamos a criar no estúdio vai ter mais de 20 peças e são todas únicas, mas também temos uma coleção feita em fábrica que concebemos previamente, sendo depois entregue para produção". Composta por duas partes, é uma combinação de artigos de lifestyle e de sportswear. Enquanto que a coleção de lifestyle foi pessoalmente reaproveitada por Jaimus e pela sua equipa, os tecidos mais complexos da coleção desportiva também contribuíram para uma colaboração mais próxima com a Nike. "Criar em grande escala é um processo muito novo para nós, por isso, tivemos de conceber as peças de uma forma completamente diferente. No entanto, com o apoio da Nike, tem sido um processo tranquilo", acrescenta.

A cidade de Londres também desempenha um papel fundamental quando se trata de inspiração. "Diria que o estilo londrino é muito diversificado, vale tudo", partilha. "Seja qual for o teu estilo, Londres adapta-se." Isto também pode ser visto na sua coleção Re-Creation, com peças únicas criadas a pensar em estilos diferentes. Na verdade, algumas das maiores inspirações de Jaimus fazem parte da comunidade criativa local. "Está sempre a evoluir, sempre a trabalhar em coisas novas. O simples facto de estar envolvido nesse espaço, a obter inspiração através de amigos e pessoas que conheço, tem sido benéfico."

  • Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB, slide 1 of 6
  • Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB, slide 2 of 6
  • Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB, slide 3 of 6

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A Nike Re-Creation é mais um passo em frente na nossa jornada Move To Zero rumo a um futuro com eliminação do desperdício e das emissões de carbono. Se tens curiosidade em descobrir a mais recente coleção Re-Creation do Jaimus e da Greater Goods, podes encontrá-la exclusivamente na Niketown London. Encontra o teu caminho até à loja abaixo e visita nike.com/sustainability para descobrires mais sobre as nossas mais recentes inovações.

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Data de publicação original: 9 de maio de 2023