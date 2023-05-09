Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB

Re-Creation em Londres com a Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation em Londres com a Greater Goods
A Nike Re-Creation está a chegar a Londres com uma coleção limitada de produtos reaproveitados pela Greater Goods. Junta-te a nós e descobre mais sobre a coleção diretamente da fonte com Jaimus, o designer principal.
Apresentamos o designer principal
Nascido e criado em Londres, Jaimus sempre demonstrou curiosidade pela forma como as coisas funcionam e paixão em fazê-las funcionar, com uma licenciatura em Design Gráfico e Multimédia a vir reforçar a sua criatividade. A sua jornada com a reutilização surgiu de forma natural. Ao aprender a costurar sozinho, Jaimus começou a reutilizar tecidos de produtos já existentes. Isso despertou o seu amor pela reutilização e inspirou a criação do seu primeiro produto: um casaco que transformou numa mala. Agora, anos mais tarde, é o fundador da Greater Goods, um projeto de design com sede em Londres, focado na criação de produtos conscientes. Em vez de deitar peças de vestuário danificadas fora, a sua abordagem consiste em salvar partes dos materiais que ainda são suficientemente boas para serem utilizadas, criando uma peça única no processo.
Reinvenção de produtos do passado
"O nosso processo criativo é bastante abrangente, mas aceitamos todas as peças de vestuário tal como estão", afirmou Jaimus, quando nos reunimos para debater a mais recente coleção Nike Re-Creation da Greater Goods, inspirada na sua cidade natal. "A coleção que estamos a criar no estúdio vai ter mais de 20 peças e são todas únicas, mas também temos uma coleção feita em fábrica que concebemos previamente, sendo depois entregue para produção". Composta por duas partes, é uma combinação de artigos de lifestyle e de sportswear. Enquanto que a coleção de lifestyle foi pessoalmente reaproveitada por Jaimus e pela sua equipa, os tecidos mais complexos da coleção desportiva também contribuíram para uma colaboração mais próxima com a Nike. "Criar em grande escala é um processo muito novo para nós, por isso, tivemos de conceber as peças de uma forma completamente diferente. No entanto, com o apoio da Nike, tem sido um processo tranquilo", acrescenta.
A cidade de Londres também desempenha um papel fundamental quando se trata de inspiração. "Diria que o estilo londrino é muito diversificado, vale tudo", partilha. "Seja qual for o teu estilo, Londres adapta-se." Isto também pode ser visto na sua coleção Re-Creation, com peças únicas criadas a pensar em estilos diferentes. Na verdade, algumas das maiores inspirações de Jaimus fazem parte da comunidade criativa local. "Está sempre a evoluir, sempre a trabalhar em coisas novas. O simples facto de estar envolvido nesse espaço, a obter inspiração através de amigos e pessoas que conheço, tem sido benéfico."
Descobre as mais recentes novidades
A Nike Re-Creation é mais um passo em frente na nossa jornada Move To Zero rumo a um futuro com eliminação do desperdício e das emissões de carbono. Se tens curiosidade em descobrir a mais recente coleção Re-Creation do Jaimus e da Greater Goods, podes encontrá-la exclusivamente na Niketown London. Encontra o teu caminho até à loja abaixo e visita nike.com/sustainability para descobrires mais sobre as nossas mais recentes inovações.
Nike Re-Creation
Re-Creation em Londres com a Greater Goods
A Nike Re-Creation está a chegar a Londres com uma coleção limitada de produtos reaproveitados pela Greater Goods. Junta-te a nós e descobre mais sobre a coleção diretamente da fonte com Jaimus, o designer principal.
Apresentamos o designer principal
Nascido e criado em Londres, Jaimus sempre demonstrou curiosidade pela forma como as coisas funcionam e paixão em fazê-las funcionar, com uma licenciatura em Design Gráfico e Multimédia a vir reforçar a sua criatividade. A sua jornada com a reutilização surgiu de forma natural. Ao aprender a costurar sozinho, Jaimus começou a reutilizar tecidos de produtos já existentes. Isso despertou o seu amor pela reutilização e inspirou a criação do seu primeiro produto: um casaco que transformou numa mala. Agora, anos mais tarde, é o fundador da Greater Goods, um projeto de design com sede em Londres, focado na criação de produtos conscientes. Em vez de deitar peças de vestuário danificadas fora, a sua abordagem consiste em salvar partes dos materiais que ainda são suficientemente boas para serem utilizadas, criando uma peça única no processo.
Reinvenção de produtos do passado
"O nosso processo criativo é bastante abrangente, mas aceitamos todas as peças de vestuário tal como estão", afirmou Jaimus, quando nos reunimos para debater a mais recente coleção Nike Re-Creation da Greater Goods, inspirada na sua cidade natal. "A coleção que estamos a criar no estúdio vai ter mais de 20 peças e são todas únicas, mas também temos uma coleção feita em fábrica que concebemos previamente, sendo depois entregue para produção". Composta por duas partes, é uma combinação de artigos de lifestyle e de sportswear. Enquanto que a coleção de lifestyle foi pessoalmente reaproveitada por Jaimus e pela sua equipa, os tecidos mais complexos da coleção desportiva também contribuíram para uma colaboração mais próxima com a Nike. "Criar em grande escala é um processo muito novo para nós, por isso, tivemos de conceber as peças de uma forma completamente diferente. No entanto, com o apoio da Nike, tem sido um processo tranquilo", acrescenta.
A cidade de Londres também desempenha um papel fundamental quando se trata de inspiração. "Diria que o estilo londrino é muito diversificado, vale tudo", partilha. "Seja qual for o teu estilo, Londres adapta-se." Isto também pode ser visto na sua coleção Re-Creation, com peças únicas criadas a pensar em estilos diferentes. Na verdade, algumas das maiores inspirações de Jaimus fazem parte da comunidade criativa local. "Está sempre a evoluir, sempre a trabalhar em coisas novas. O simples facto de estar envolvido nesse espaço, a obter inspiração através de amigos e pessoas que conheço, tem sido benéfico."
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A Nike Re-Creation é mais um passo em frente na nossa jornada Move To Zero rumo a um futuro com eliminação do desperdício e das emissões de carbono. Se tens curiosidade em descobrir a mais recente coleção Re-Creation do Jaimus e da Greater Goods, podes encontrá-la exclusivamente na Niketown London. Encontra o teu caminho até à loja abaixo e visita nike.com/sustainability para descobrires mais sobre as nossas mais recentes inovações.