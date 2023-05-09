Greater Goods: a coleção Nike Re-Creation. Nike GB

"O nosso processo criativo é bastante abrangente, mas aceitamos todas as peças de vestuário tal como estão", afirmou Jaimus, quando nos reunimos para debater a mais recente coleção Nike Re-Creation da Greater Goods, inspirada na sua cidade natal. "A coleção que estamos a criar no estúdio vai ter mais de 20 peças e são todas únicas, mas também temos uma coleção feita em fábrica que concebemos previamente, sendo depois entregue para produção". Composta por duas partes, é uma combinação de artigos de lifestyle e de sportswear. Enquanto que a coleção de lifestyle foi pessoalmente reaproveitada por Jaimus e pela sua equipa, os tecidos mais complexos da coleção desportiva também contribuíram para uma colaboração mais próxima com a Nike. "Criar em grande escala é um processo muito novo para nós, por isso, tivemos de conceber as peças de uma forma completamente diferente. No entanto, com o apoio da Nike, tem sido um processo tranquilo", acrescenta.



A cidade de Londres também desempenha um papel fundamental quando se trata de inspiração. "Diria que o estilo londrino é muito diversificado, vale tudo", partilha. "Seja qual for o teu estilo, Londres adapta-se." Isto também pode ser visto na sua coleção Re-Creation, com peças únicas criadas a pensar em estilos diferentes. Na verdade, algumas das maiores inspirações de Jaimus fazem parte da comunidade criativa local. "Está sempre a evoluir, sempre a trabalhar em coisas novas. O simples facto de estar envolvido nesse espaço, a obter inspiração através de amigos e pessoas que conheço, tem sido benéfico."