A AntetokounBros Academy em ação

Nenhum cesto é demasiado alto
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O mundo pode conhecer o Giannis Antetokounmpo como um campeão da NBA, mas é o seu trabalho fora do campo que é realmente especial.
O Giannis Antetokounmpo é um dos jogadores mais falados da NBA. É um MVP, um campeão e o Greek Freak! No entanto, foi fora do campo que criou algo especial, a AntetokounBros Academy.
A paixão do Giannis pode ser o basquetebol, mas o seu objetivo é criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos. A filosofia do campo diz tudo: "Não importa de onde vens, mas sim para onde podes ir!"
"A maioria das crianças que nos visita não tem um sentimento de pertença e sente-se pouco confiante. Depois desta experiência, ganha confiança e desenvolve as capacidades necessárias para viver na sociedade."
Evina Maltsi
Treinadora principal da AntetokounBros Academy
Todos os anos, a academia recebe 100 crianças (e 12 treinadores) de grupos sociais vulneráveis, bem como de diferentes bairros, países e origens sociais, e dá-lhes a oportunidade de libertarem e desenvolverem o seu potencial através do desporto.
Em conjunto com os seus irmãos, e com a ajuda da Fundação Oanassis e da Eurohoops, o Giannis criou algo que nunca teve ao crescer, algo inspirador. É por isso que este projeto significa tanto para ele.
Localizada nos campos de basquetebol renovados pela Nike e devolvidos à comunidade nos bairros de Ellinorosson, Ampelokipi e Lamprini, a academia oferece muito mais do que o que acontece em campo.
Ao longo do ano, as crianças desfrutam de uma série de sessões de mentoria e planos para obter bolsas de estudo promovidos pela Fundação Onassis, análises de jogos conduzidas pela equipa de treinadores da Eurohoops e discursos inspiradores de profissionais e atletas famosos de várias áreas.
"Estas crianças são uma microescala da sociedade. Se pensarmos e agirmos como uma, será melhor para todos."
Konstantinos Papaloukas
Parceiro gestor da Eurohoops Organization
Filho de imigrantes que deixaram a Nigéria à procura de trabalho e de uma vida melhor em Atenas, o Giannis sabe o que é sentir que não se pertence a determinado sítio. Isto levou-o a querer ajudar todas as crianças como ele a sentirem-se bem-vindas, capacitadas e a alcançarem o seu verdadeiro potencial, independentemente das circunstâncias.
"Todos têm a sua própria história, a sua vida, a sua cor de pele. Quando nos unimos, aprendemos sempre algo novo."
Giannis Antetokounmpo
A AntetokounBros é como uma família, com treinadores e estudantes a ensinar e a aprender sobre a vida uns dos outros. É isso que torna esta academia tão especial.
A academia também oferece algumas vantagens muito tangíveis. A experiência dos estudantes acaba com uma cerimónia de formatura e entrega de prémios. Os seis melhores estudantes vão receber bolsas de estudo para continuarem a sua educação de basquetebol na Eurohoops Academy. Este ano, o estudante excecional vai receber uma bolsa universitária "One of a Kind" financiada pela Fundação Onassis.
"Com a AntetokounBros Academy, crianças de diferentes nacionalidades, religiões e géneros unem-se numa só equipa nos bairros de Atenas para concretizarem os seus sonhos."
Afroditi Panagiotakou
Diretora de Cultura da Fundação Onassis
No entanto, por muito impressionante que a academia seja, o Giannis, bem ao seu jeito, resume tudo isto com uma simples frase:
"Vens aqui para te divertires!"
Giannis Antetokounmpo
O Giannis pode ser o atleta mais dedicado de todos, mas acredita que, quando tens liberdade para te divertires, podes tornar-te na pessoa que é suposto seres.
"Quando descobres aquilo que te faz feliz, tens de o continuar a fazer, pois alcançarás a tua melhor versão."
Giannis Antetokounmpo
Fotografia: Eleni Albarosa
Vídeo: Alkis Papastathopoulos
Animação: Ultra Brand Studio