A AntetokounBros Academy em ação

O Giannis Antetokounmpo é um dos jogadores mais falados da NBA. É um MVP, um campeão e o Greek Freak! No entanto, foi fora do campo que criou algo especial, a AntetokounBros Academy.



A paixão do Giannis pode ser o basquetebol, mas o seu objetivo é criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos. A filosofia do campo diz tudo: "Não importa de onde vens, mas sim para onde podes ir!"