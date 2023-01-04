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Podcast Trained: cria hábitos atómicos com James Clear

Orientação

Os teus hábitos tornam-se a tua identidade. Cria os que quiseres e liberta-te dos que não queres com os conselhos do autor de sucesso James Clear.

Última atualização: 4 de janeiro de 2023
Leitura de 2 min
Como criar e quebrar hábitos com James Clear

Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.

Tendo passado três anos na lista de mais vendidos do New York Times, o livro Hábitos Atómicos de James Clear transformou o sucesso num hábito. Neste episódio, o autor e empreendedor que inspirou milhões de leitores a mudar os seus comportamentos de saúde para melhor junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer e explica tudo de uma forma muito simples: quem nós somos reflete-se nos nossos hábitos. Com as suas metáforas úteis e técnicas de mentalidade agradavelmente simples e sustentáveis inspiradas em grandes nomes da psicologia, todos somos capazes de criar hábitos que nos fazem brilhar.

"Acredito que a verdadeira razão pela qual os hábitos importam é o facto de representarem a forma como encarnamos uma determinada identidade. Então, todas as nossas ações são como um voto no tipo de pessoa que ambicionamos ser no futuro."

James Clear
Empreendedor e autor de sucesso de Hábitos Atómicos

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Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.

Data de publicação original: 5 de janeiro de 2023

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