Como criar e quebrar hábitos com James Clear

Podcast Trained: cria hábitos atómicos com James Clear
Orientação
Os teus hábitos tornam-se a tua identidade. Cria os que quiseres e liberta-te dos que não queres com os conselhos do autor de sucesso James Clear.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Tendo passado três anos na lista de mais vendidos do New York Times, o livro Hábitos Atómicos de James Clear transformou o sucesso num hábito. Neste episódio, o autor e empreendedor que inspirou milhões de leitores a mudar os seus comportamentos de saúde para melhor junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer e explica tudo de uma forma muito simples: quem nós somos reflete-se nos nossos hábitos. Com as suas metáforas úteis e técnicas de mentalidade agradavelmente simples e sustentáveis inspiradas em grandes nomes da psicologia, todos somos capazes de criar hábitos que nos fazem brilhar.
"Acredito que a verdadeira razão pela qual os hábitos importam é o facto de representarem a forma como encarnamos uma determinada identidade. Então, todas as nossas ações são como um voto no tipo de pessoa que ambicionamos ser no futuro."
James Clear
Empreendedor e autor de sucesso de Hábitos Atómicos
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.