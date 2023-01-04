Como criar e quebrar hábitos com James Clear

Tendo passado três anos na lista de mais vendidos do New York Times, o livro Hábitos Atómicos de James Clear transformou o sucesso num hábito. Neste episódio, o autor e empreendedor que inspirou milhões de leitores a mudar os seus comportamentos de saúde para melhor junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer e explica tudo de uma forma muito simples: quem nós somos reflete-se nos nossos hábitos. Com as suas metáforas úteis e técnicas de mentalidade agradavelmente simples e sustentáveis inspiradas em grandes nomes da psicologia, todos somos capazes de criar hábitos que nos fazem brilhar.