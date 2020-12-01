A forma mais simples de comer saudável

Isto pode significar que o teu primeiro pequeno passo em frente é simplesmente decidir incluir um vegetal numa refeição por dia. Quando começas a sentir que alcançaste o teu objetivo ao fazer isto, o teu pequeno passo seguinte poderia ser pensar num hábito pouco saudável que tens (por exemplo, comer doces) e reduzi-lo (se comeres um doce três vezes por semana, tenta reduzir para duas vezes por semana). Quando estiveres confortável com os dois passos, enfrenta outra pequena mudança. Depois outra e outra. O objetivo é ires mantendo a continuidade e avançares constantemente.



Vais aperceber-te também de que irás fazer asneiras. Não há problema. "Tens vidas infinitas neste jogo de vídeo, por isso, se fizeres uma asneira hoje, voltas amanhã e tentas novamente", diz Scott-Dixon. Em vez de ficares a pensar nisso e deixares-te levar por um deslize na tua dieta, St. Pierre encoraja a pensares em como poderias responder de forma diferente da próxima vez: "Utiliza os contratempos como feedback em vez de fracasso."



Não te esqueças de registar o que correu bem, afirma Scott-Dixon. "Muitas vezes, as pessoas focam-se no que correu mal, mas talvez 80% tenha corrido bem! Utiliza esses sucessos como o teu modelo para um padrão", ressalva. É assim que vais conquistar mais vitórias.



Faz disto um hábito: segue a estrutura acima e acrescenta algo positivo à tua dieta (como incluir um vegetal numa refeição) e associa esse comportamento a um hábito que já tenhas, como pensar sobre o que vais comer ao almoço. Assim, da próxima vez que pensares "o que quero para o almoço?", irás complementar com "vou incluir um vegetal". Depois, quando realmente incluíres o vegetal na tua refeição, não te esqueças de te felicitar. Isto ajudar-te-á a garantir que o hábito será interiorizado.