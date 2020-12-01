A forma mais simples de comer saudável

A forma mais simples de fazer uma alimentação mais saudável
Orientação
Orientação e nutrição
Uma forma simples de fazer uma alimentação mais saudável
Da Nike Training
Esquece ter a alimentação perfeita e abraça os pequenos passos que conduzem a grandes melhorias.
Provavelmente já ouviste a expressão: "Não podes desculpar uma má alimentação através do treino". Embora esta frase se tenha tornado um cliché do bem-estar, não o torna falso. Para estares em boa forma, tens de comer melhor.
No entanto, "comer melhor" não significa "comer sempre de forma perfeita". Para teres sucesso a longo prazo, a melhor abordagem é pensares em comer melhor agora.
Uma das grandes razões para as pessoas não comerem de forma mais saudável é porque adotam uma perspetiva de "perfeição", diz o treinador e nutricionista registado da Precision Nutrition, Brian St. Pierre. "Muitas vezes, especialmente em janeiro, as pessoas entram numa mentalidade de tudo ou nada. Assumem uma abordagem dura na sua alimentação e, depois, desistem porque não é sustentável", revela St. Pierre.
"O passo mais inteligente: vê a tua dieta como um contínuo."
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O passo mais inteligente: vê a tua dieta como um contínuo. Esta mentalidade significa perguntares-te: "«Que escolhas nutricionais posso fazer que sejam um pouco melhores do que as atuais?» Depois, pergunta-te a mesma coisa no dia seguinte e assim sucessivamente até que, antes que te apercebas, tenhas feito uma grande transformação na tua dieta", diz St. Pierre. "Esse tipo de mudança não acontece da noite para o dia, mas, se tomares pequenos passos progressivos nas tuas escolhas alimentares, podes fazer grandes mudanças na tua nutrição. Trata-se de promover uma mudança positiva como parte da forma como comes. É um estilo de vida."
Para a abordagem contínua do trabalho, precisas de manter total honestidade sobre os teus hábitos alimentares e o que és capaz de mudar neste momento. "Isto é a vida real", diz Krista Scott-Dixon, Diretora de Currículo da Precision Nutrition e educadora de nutrição com quase 20 anos de experiência. "Isto não é um universo mágico futuro onde tens tudo sob controlo. Trata-se de encontrar a mais pequena coisa exequível para dar o pontapé de saída na direção certa agora mesmo."
"Isto pode significar que o teu primeiro pequeno passo em frente é simplesmente decidir incluir um vegetal numa refeição por dia."
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Isto pode significar que o teu primeiro pequeno passo em frente é simplesmente decidir incluir um vegetal numa refeição por dia. Quando começas a sentir que alcançaste o teu objetivo ao fazer isto, o teu pequeno passo seguinte poderia ser pensar num hábito pouco saudável que tens (por exemplo, comer doces) e reduzi-lo (se comeres um doce três vezes por semana, tenta reduzir para duas vezes por semana). Quando estiveres confortável com os dois passos, enfrenta outra pequena mudança. Depois outra e outra. O objetivo é ires mantendo a continuidade e avançares constantemente.
Vais aperceber-te também de que irás fazer asneiras. Não há problema. "Tens vidas infinitas neste jogo de vídeo, por isso, se fizeres uma asneira hoje, voltas amanhã e tentas novamente", diz Scott-Dixon. Em vez de ficares a pensar nisso e deixares-te levar por um deslize na tua dieta, St. Pierre encoraja a pensares em como poderias responder de forma diferente da próxima vez: "Utiliza os contratempos como feedback em vez de fracasso."
Não te esqueças de registar o que correu bem, afirma Scott-Dixon. "Muitas vezes, as pessoas focam-se no que correu mal, mas talvez 80% tenha corrido bem! Utiliza esses sucessos como o teu modelo para um padrão", ressalva. É assim que vais conquistar mais vitórias.
Faz disto um hábito: segue a estrutura acima e acrescenta algo positivo à tua dieta (como incluir um vegetal numa refeição) e associa esse comportamento a um hábito que já tenhas, como pensar sobre o que vais comer ao almoço. Assim, da próxima vez que pensares "o que quero para o almoço?", irás complementar com "vou incluir um vegetal". Depois, quando realmente incluíres o vegetal na tua refeição, não te esqueças de te felicitar. Isto ajudar-te-á a garantir que o hábito será interiorizado.