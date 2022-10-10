Fazer exercício durante e após a gravidez, segundo a Dra. Laurel Proulx

Durante a gravidez, o teu volume sanguíneo e o teu gasto energético podem praticamente duplicar e a tua frequência cardíaca aumenta entre 10 a 15 batimentos por minuto. Ocorrem ainda mais mudanças depois de dares à luz o pequeno ser que tens dentro de ti. Dito isto, como é que deves lidar com o exercício durante um evento de resistência desta importância? É aqui que entra Laurel Proulx, doutorada, médica de fisioterapia, fundadora da FEM Physical Therapy and Physical Performance e membro do conselho consultivo do programa Nike "(M)ove-te como uma mãe". Neste episódio, juntou-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar o funcionamento interno do pavimento pélvico e dos músculos da parte inferior do tronco, e como os podes manter fortes. Também esclareceu alguns mitos pré e pós-natais, e partilhou como podes voltar a mover-te depois do parto.