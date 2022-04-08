A fisioterapeuta Ann Nwabuebo sobre o soalho pélvico

Podcast Trained: melhorar a saúde pélvica com Ann Nwabuebo
Orientação
Qual é o conjunto de músculos que provavelmente não trabalhas na rotina de treino? O do pavimento pélvico. Esta especialista explica-nos o que é e por que motivo é tão importante.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Como muitas pessoas que têm problemas no pavimento pélvico, Ann Nwabuebo, doutorada em fisioterapia, viveu com eles sem saber durante anos. Só quando um fisioterapeuta lhe disse que os seus sintomas de dor e de frequência urinária são atípicos é que percebeu que eram tratáveis. Com apenas algumas sessões, a Dra. Ann conseguiu aliviar os seus sintomas e alterou a sua carreira para se tornar médica de reabilitação pélvica e ajudar as outras pessoas a alcançar os mesmos resultados. Neste episódio, a fundadora e CEO da Body Connect Physical Therapy junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para ajudar a reduzir o estigma em torno da disfunção do pavimento pélvico, oferecer estratégias para evitar problemas e explicar quando está na altura de procurar cuidados profissionais. Ao partilhar exercícios para fortalecer esses músculos, possibilita que pessoas de todos os sexos, níveis de condição física e etapas da maternidade se certifiquem de que um pavimento pélvico disfuncional não restringe a sua vida.
"Trata-se de saber que o conhecimento é poder e compreender que, se estiveres a ter problemas, é possível tratar estes músculos do pavimento pélvico."
Ann Nwabuebo
Doutorada em fisioterapia, fisioterapeuta da saúde pélvica e fundadora da Body Connect Physical Therapy
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.