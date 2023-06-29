O professor de ioga da Nike Fabian Domenech fala sobre sermos genuinamente nós mesmos

Ao longo da última década, o número de praticantes de ioga nos Estados Unidos quase triplicou. Isto não é surpresa para Fabian Domenech, que descobriu a atividade quando estava a tentar conciliar a aspiração de uma carreira na moda, um trabalho na indústria dos serviços a tempo inteiro e um programa de orientação de CrossFit na frenética cidade de Londres. Graças ao ioga, à meditação e às suas muitas viagens pelo mundo, aprendeu desde então o poder do amor-próprio e a importância do desapego. Neste episódio, o professor de ioga da Nike e treinador de CrossFit junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para falar honestamente sobre a saúde mental, partilhar a sensação de comunidade e pertença que encontra no desporto, e descortinar o que podemos esperar de cada uma das suas aulas.