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Trained Podcast: descobre a autenticidade com Fabian Domenech

Orientação

O professor de ioga da Nike Fabian Domenech já deu aulas em todo o mundo. Descobre o que aprendeu sobre si e sobre a sua atividade pelo caminho.

Última atualização: 29 de junho de 2023
Leitura de 2 min
O professor de ioga da Nike Fabian Domenech fala sobre sermos genuinamente nós mesmos

Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.

Ao longo da última década, o número de praticantes de ioga nos Estados Unidos quase triplicou. Isto não é surpresa para Fabian Domenech, que descobriu a atividade quando estava a tentar conciliar a aspiração de uma carreira na moda, um trabalho na indústria dos serviços a tempo inteiro e um programa de orientação de CrossFit na frenética cidade de Londres. Graças ao ioga, à meditação e às suas muitas viagens pelo mundo, aprendeu desde então o poder do amor-próprio e a importância do desapego. Neste episódio, o professor de ioga da Nike e treinador de CrossFit junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para falar honestamente sobre a saúde mental, partilhar a sensação de comunidade e pertença que encontra no desporto, e descortinar o que podemos esperar de cada uma das suas aulas.

"Penso que, de alguma forma, precisamos do ioga nas nossas vidas para nos centrarmos, para melhorarmos enquanto seres humanos. Existem muitas pessoas no mundo, mas existem muito poucos seres humanos. Acho que o ioga nos humaniza."

Fabian Domenech
Professor de ioga da Nike e treinador de CrossFit

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Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.

Data de publicação original: 19 de janeiro de 2023

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