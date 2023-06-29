O professor de ioga da Nike Fabian Domenech fala sobre sermos genuinamente nós mesmos

Trained Podcast: descobre a autenticidade com Fabian Domenech
Orientação
O professor de ioga da Nike Fabian Domenech já deu aulas em todo o mundo. Descobre o que aprendeu sobre si e sobre a sua atividade pelo caminho.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Ao longo da última década, o número de praticantes de ioga nos Estados Unidos quase triplicou. Isto não é surpresa para Fabian Domenech, que descobriu a atividade quando estava a tentar conciliar a aspiração de uma carreira na moda, um trabalho na indústria dos serviços a tempo inteiro e um programa de orientação de CrossFit na frenética cidade de Londres. Graças ao ioga, à meditação e às suas muitas viagens pelo mundo, aprendeu desde então o poder do amor-próprio e a importância do desapego. Neste episódio, o professor de ioga da Nike e treinador de CrossFit junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para falar honestamente sobre a saúde mental, partilhar a sensação de comunidade e pertença que encontra no desporto, e descortinar o que podemos esperar de cada uma das suas aulas.
"Penso que, de alguma forma, precisamos do ioga nas nossas vidas para nos centrarmos, para melhorarmos enquanto seres humanos. Existem muitas pessoas no mundo, mas existem muito poucos seres humanos. Acho que o ioga nos humaniza."
Fabian Domenech
Professor de ioga da Nike e treinador de CrossFit
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.