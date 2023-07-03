Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Em parceria com a Rebel Girls
Exercícios dinâmicos
O futebol é um desporto naturalmente divertido, por isso, criámos exercícios que captam esse espírito. Experimenta estes exercícios, melhora as tuas habilidades e desafia a tua família e os teus amigos. Vamos começar!
Exercício: meias impressionantes
Enrola um par de meias (limpas ou usadas, a escolha é tua) e pega num cesto da roupa, num saco ou numa caixa.
Modo fácil
• Coloca o cesto a quatro passos de distância.
• Segura a bola de meias na mão.
• Deixa cair a bola e remata-a* na direção do cesto.
• Recebes cinco pontos de cada vez que colocares a bola dentro do cesto.
• Recebes um ponto de cada vez que acertares, pelo menos, no cesto. Quantos pontos consegues fazer em 10 tentativas?
• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação?
Modo intermédio
• Quando estiveres a postos, experimenta este exercício com o outro pé (não dominante).
• Se acertares dentro do cesto, recebes 10 pontos.
• Se apenas acertares no cesto, recebes cinco pontos.
• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação? Como correu?
Com a família e os amigos
• Quando estiveres a postos, desafia um amigo ou um familiar para o mesmo jogo.
• À vez, joguem até que cada um conclua 10 tentativas. Quem conseguiu a melhor pontuação? Como é que correu?
• O que podes aprender com as tentativas do teu parceiro?
• Diz ao teu parceiro duas coisas que achas que correram bem durante a sua vez.
* Também podes atirar as meias se quiseres!
Exercício: quantos toques?
Com cones, giz, blocos ou o que conseguires encontrar, faz um pequeno círculo no chão! Depois, está na altura de preparares a bola de futebol.
Modo fácil
• Define um temporizador para 30 segundos.
• Quantos toques com os pés consegues dar nestes 30 segundos sem que a bola saia do círculo?
• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação?
Modo intermédio
• Define um temporizador para 30 segundos.
• Desta vez, experimenta tocar na bola com o máximo de partes diferentes do pé, como, por exemplo, os dedos, os atacadores, a sola, o calcanhar e as partes interior e exterior do pé.
• Quantos toques consegues dar neste período de 30 segundos?
• Para um desafio adicional, volta a definir o temporizador e tenta jogar sem usares a mesma parte do pé durante duas vezes seguidas.
• O que fizeste bem quando obtiveste a tua melhor pontuação?
Com a família e os amigos
• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.
• Vejam quantos toques conseguem dar em 30 segundos, mas, desta vez, alternem entre os toques.
• Pensem na melhor forma de darem o máximo de toques em equipa.
Exercício: vencer a parede
Só precisas de uma bola e de uma parede, por isso, vamos começar!
Modo fácil
• Passa a bola para a parede como se estivesses a fazer um passe para um amigo.
• Quando ela voltar, tenta sempre pará-la ou chutá-la com uma parte diferente do pé.
• Quantas partes diferentes do pé é que usaste? Consegues sempre manter o controlo da bola?
Modo intermédio
• Desta vez, lança a bola para uma parte mais alta da parede.
• Tenta parar a bola ou passá-la de volta à parede, mas, desta vez, usa partes diferentes do teu corpo, como o peito, a cabeça e outras partes do pé.
• Quantas partes diferentes do teu corpo consegues usar?
Com a família e os amigos
• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.
• Quantas vezes conseguem passar e parar a bola com os pés enquanto equipa?
• Conseguem parar sempre a bola com uma parte diferente do pé?
• Se quiserem, podem testar as habilidades um contra o outro: passem a bola entre ambos de formas diferentes para que o parceiro tenha cada vez mais dificuldade em parar a bola.
• Não se esqueçam de se ajudar e de melhorarem em conjunto!
Exercício: bowling futebolístico
Prepara 10 brinquedos ou objetos que não te importes de derrubar. Está na hora de conseguires um strike!
Com o pé
• Nesta atividade, os teus objetos chamam-se "pinos".
• Forma um triângulo com os pinos. A forma mais fácil de o fazeres é criar quatro linhas (um pino, dois pinos, três pinos, quatro pinos).
• Coloca-te a cerca de 1,80 m dos pinos.
• Chuta a bola na direção dos pinos, tentando derrubar o máximo de pinos possível.
• Conta quantos derrubas de cada vez.
• Repete os passos anteriores cinco vezes e soma o total de pinos que conseguiste derrubar.
• Conseguiste sempre bater a tua melhor pontuação? O que fizeste quando tiveste mais sucesso?
Com a mão
• Forma um triângulo com os pinos, tal como no exercício com o pé.
• Coloca-te a cerca de 3 m dos pinos.
• Atira a bola e vê quantos pinos consegues derrubar.
• Para um desafio ainda maior, experimenta afastar-te ainda mais ou organiza os pinos de forma diferente.
Com a família e os amigos
• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.
• Criem regras para que todos possam jogar: é para lançar? É para chutar? A que distância devem estar dos pinos? Quantos pinos devem usar? Em que forma é que os vão organizar?
• Não te esqueças de apoiar os outros jogadores e de se ajudarem mutuamente!