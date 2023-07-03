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Última atualização: 3 de julho de 2023
Leitura de 6 min

Em parceria com a Rebel Girls

Exercícios dinâmicos

O futebol é um desporto naturalmente divertido, por isso, criámos exercícios que captam esse espírito. Experimenta estes exercícios, melhora as tuas habilidades e desafia a tua família e os teus amigos. Vamos começar!

Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Exercício: meias impressionantes

Enrola um par de meias (limpas ou usadas, a escolha é tua) e pega num cesto da roupa, num saco ou numa caixa.

Modo fácil

• Coloca o cesto a quatro passos de distância.

• Segura a bola de meias na mão.

• Deixa cair a bola e remata-a* na direção do cesto.

• Recebes cinco pontos de cada vez que colocares a bola dentro do cesto.

• Recebes um ponto de cada vez que acertares, pelo menos, no cesto. Quantos pontos consegues fazer em 10 tentativas?

• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação?

Modo intermédio

• Quando estiveres a postos, experimenta este exercício com o outro pé (não dominante).

• Se acertares dentro do cesto, recebes 10 pontos.

• Se apenas acertares no cesto, recebes cinco pontos.

• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação? Como correu?

Com a família e os amigos

• Quando estiveres a postos, desafia um amigo ou um familiar para o mesmo jogo.

• À vez, joguem até que cada um conclua 10 tentativas. Quem conseguiu a melhor pontuação? Como é que correu?

• O que podes aprender com as tentativas do teu parceiro?

• Diz ao teu parceiro duas coisas que achas que correram bem durante a sua vez.

* Também podes atirar as meias se quiseres!

Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Exercício: quantos toques?

Com cones, giz, blocos ou o que conseguires encontrar, faz um pequeno círculo no chão! Depois, está na altura de preparares a bola de futebol.

Modo fácil

• Define um temporizador para 30 segundos.

• Quantos toques com os pés consegues dar nestes 30 segundos sem que a bola saia do círculo?

• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação?

Modo intermédio

• Define um temporizador para 30 segundos.

• Desta vez, experimenta tocar na bola com o máximo de partes diferentes do pé, como, por exemplo, os dedos, os atacadores, a sola, o calcanhar e as partes interior e exterior do pé.

• Quantos toques consegues dar neste período de 30 segundos?

• Para um desafio adicional, volta a definir o temporizador e tenta jogar sem usares a mesma parte do pé durante duas vezes seguidas.

• O que fizeste bem quando obtiveste a tua melhor pontuação?

Com a família e os amigos

• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.

• Vejam quantos toques conseguem dar em 30 segundos, mas, desta vez, alternem entre os toques.

• Pensem na melhor forma de darem o máximo de toques em equipa.

Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Exercício: vencer a parede

Só precisas de uma bola e de uma parede, por isso, vamos começar!

Modo fácil

• Passa a bola para a parede como se estivesses a fazer um passe para um amigo.

• Quando ela voltar, tenta sempre pará-la ou chutá-la com uma parte diferente do pé.

• Quantas partes diferentes do pé é que usaste? Consegues sempre manter o controlo da bola?

Modo intermédio

• Desta vez, lança a bola para uma parte mais alta da parede.

• Tenta parar a bola ou passá-la de volta à parede, mas, desta vez, usa partes diferentes do teu corpo, como o peito, a cabeça e outras partes do pé.

• Quantas partes diferentes do teu corpo consegues usar?

Com a família e os amigos

• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.

• Quantas vezes conseguem passar e parar a bola com os pés enquanto equipa?

• Conseguem parar sempre a bola com uma parte diferente do pé?

• Se quiserem, podem testar as habilidades um contra o outro: passem a bola entre ambos de formas diferentes para que o parceiro tenha cada vez mais dificuldade em parar a bola.

• Não se esqueçam de se ajudar e de melhorarem em conjunto!

Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Exercício: bowling futebolístico

Prepara 10 brinquedos ou objetos que não te importes de derrubar. Está na hora de conseguires um strike!

Com o pé

• Nesta atividade, os teus objetos chamam-se "pinos".

• Forma um triângulo com os pinos. A forma mais fácil de o fazeres é criar quatro linhas (um pino, dois pinos, três pinos, quatro pinos).

• Coloca-te a cerca de 1,80 m dos pinos.

• Chuta a bola na direção dos pinos, tentando derrubar o máximo de pinos possível.

• Conta quantos derrubas de cada vez.

• Repete os passos anteriores cinco vezes e soma o total de pinos que conseguiste derrubar.

• Conseguiste sempre bater a tua melhor pontuação? O que fizeste quando tiveste mais sucesso?

Com a mão

• Forma um triângulo com os pinos, tal como no exercício com o pé.

• Coloca-te a cerca de 3 m dos pinos.

• Atira a bola e vê quantos pinos consegues derrubar.

• Para um desafio ainda maior, experimenta afastar-te ainda mais ou organiza os pinos de forma diferente.

Com a família e os amigos

• Quando estiveres a postos, convida um familiar ou um amigo para enfrentares neste desafio.

• Criem regras para que todos possam jogar: é para lançar? É para chutar? A que distância devem estar dos pinos? Quantos pinos devem usar? Em que forma é que os vão organizar?

• Não te esqueças de apoiar os outros jogadores e de se ajudarem mutuamente!

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Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Data de publicação original: 3 de julho de 2023