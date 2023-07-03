Exercícios de futebol para raparigas – Nike

Enrola um par de meias (limpas ou usadas, a escolha é tua) e pega num cesto da roupa, num saco ou numa caixa.

Modo fácil

• Coloca o cesto a quatro passos de distância.

• Segura a bola de meias na mão.

• Deixa cair a bola e remata-a* na direção do cesto.

• Recebes cinco pontos de cada vez que colocares a bola dentro do cesto.

• Recebes um ponto de cada vez que acertares, pelo menos, no cesto. Quantos pontos consegues fazer em 10 tentativas?

• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação?

Modo intermédio

• Quando estiveres a postos, experimenta este exercício com o outro pé (não dominante).

• Se acertares dentro do cesto, recebes 10 pontos.

• Se apenas acertares no cesto, recebes cinco pontos.

• Será que vais conseguir bater a tua melhor pontuação? Como correu?

Com a família e os amigos

• Quando estiveres a postos, desafia um amigo ou um familiar para o mesmo jogo.

• À vez, joguem até que cada um conclua 10 tentativas. Quem conseguiu a melhor pontuação? Como é que correu?

• O que podes aprender com as tentativas do teu parceiro?

• Diz ao teu parceiro duas coisas que achas que correram bem durante a sua vez.

* Também podes atirar as meias se quiseres!