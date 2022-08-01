A postos para a escola: estimular a mentalidade positiva das crianças

Já sentiste tanto nervosismo que parecia que as pessoas conseguiam ouvir o teu coração a bater no teu peito? Tens dificuldade em fazer o que queres porque as tuas mãos transpiram e os teus joelhos tremem?

Tudo isto faz parte da pressão que muitas crianças sentem para mostrar resultados.

Quer seja fazer uma corrida de 100 metros, dançar no espetáculo de talentos da escola ou fazer uma apresentação perante a turma inteira, querer fazer algo bem é uma forte motivação, mas implica também pressão. O medo de não fazer algo bem pode ser avassalador e impedir as crianças de obterem os resultados que pretendem.

Explicar-lhes os seus sentimentos e assegurá-las de que não há problema em sentirem nervosismo ajuda. Os nervos surgem porque nos preocupamos com o que estamos a fazer. Podemos impedir que os nervos aumentem com uma técnica simples.

Quando nos sentimos ansiosos, a nossa respiração muda e torna-se mais curta e rápida. Isto desencadeia a nossa resposta de "lutar, fugir ou paralisar".

Para combater isto, diz à criança para se concentrar na expiração: expirar fundo lentamente e de forma controlada. Isto ajudará a obter serenidade, ativando o sistema de "descanso e digestão" do corpo. À medida que expiram, pode ser útil para as crianças imaginarem que estão a expirar um fio dourado, empurrando-o cada vez para mais longe à medida que a ansiedade diminui.