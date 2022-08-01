A postos para a escola: estimular a mentalidade positiva das crianças

A postos para a escola
Promover mentalidades
Uma mente saudável faz com que as crianças tirem o máximo partido do desporto, da brincadeira e da época escolar. A Dr.ª Angharad Rudkin, psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência de trabalho com crianças e famílias, partilha dicas para ajudar as crianças a superar a pressão para mostrar resultados, lidar com contratempos, desenvolver um estado de espírito saudável e muito mais.
Controlar a pressão para mostrar resultados
Já sentiste tanto nervosismo que parecia que as pessoas conseguiam ouvir o teu coração a bater no teu peito? Tens dificuldade em fazer o que queres porque as tuas mãos transpiram e os teus joelhos tremem?
Tudo isto faz parte da pressão que muitas crianças sentem para mostrar resultados.
Quer seja fazer uma corrida de 100 metros, dançar no espetáculo de talentos da escola ou fazer uma apresentação perante a turma inteira, querer fazer algo bem é uma forte motivação, mas implica também pressão. O medo de não fazer algo bem pode ser avassalador e impedir as crianças de obterem os resultados que pretendem.
Explicar-lhes os seus sentimentos e assegurá-las de que não há problema em sentirem nervosismo ajuda. Os nervos surgem porque nos preocupamos com o que estamos a fazer. Podemos impedir que os nervos aumentem com uma técnica simples.
Quando nos sentimos ansiosos, a nossa respiração muda e torna-se mais curta e rápida. Isto desencadeia a nossa resposta de "lutar, fugir ou paralisar".
Para combater isto, diz à criança para se concentrar na expiração: expirar fundo lentamente e de forma controlada. Isto ajudará a obter serenidade, ativando o sistema de "descanso e digestão" do corpo. À medida que expiram, pode ser útil para as crianças imaginarem que estão a expirar um fio dourado, empurrando-o cada vez para mais longe à medida que a ansiedade diminui.
Dos contratempos à recuperação
No desporto, as crianças aprendem mais com as derrotas do que com as vitórias. No entanto, essas lições podem ser difíceis de processar. Muitas vezes, as pessoas associam o sucesso no desporto ao valor e à felicidade e as crianças interiorizam esta mensagem muito cedo. Portanto, quando perdem, pode parecer o fim do mundo.
Para dar a volta a isto, podemos ajudar os nossos filhos a perceber que perder faz parte do jogo e da vida.
O faz de conta é uma forma perfeita de praticar a derrota. Em jogos imaginários, as crianças podem enfrentar desafios que têm de superar. Por exemplo, "Irá a Inglaterra perder na final imaginária contra o Brasil?". Numa brincadeira mais estruturada, há sempre vencedores e também vencidos: "Quem é o primeiro a chegar à meta?".
Em todos estes casos, as crianças sentem desde cedo a deceção de perder, mas também tomam consciência de que a vida continua depois da derrota. O jogo é retomado, os amigos ainda querem brincar com elas e os seus pais continuam a adorá-las.
Se os pais tiverem dificuldade em gerir o fracasso, as crianças podem reparar nisso e fazer o mesmo. Observa as tuas limitações diárias e reflete sobre elas com os teus filhos, quer seja falhar um prazo ou entrar na reunião errada. Fala com os teus filhos sobre o que aconteceu e como te sentiste.
Por vezes, não damos aos nossos filhos a oportunidade de aprenderem a falhar e isto pode prejudicar o seu progresso. Ensina-os a serem o seu próprio treinador e a criarem lemas para os ajudar a enfrentar desafios: "Vou dar o meu melhor e isso é suficiente", "Se não participar, não tenho nenhuma hipótese de ganhar; se participar tenho uma hipótese de ganhar."
Recompensar o esforço em vez do resultado ajuda a tirar a pressão de vencer ou perder. Desta forma, as crianças aprenderão que os elogios e as recompensas vêm do esforço para fazer algo e não do facto de ganharem ou não.
Encontrar a sua vocação
Algumas crianças definem os seus interesses desde cedo, enquanto outras descobrem o que as motiva quando entram já na idade adulta. A sua vocação pode evoluir ao longo do tempo. O importante é criar espaço para descobrir o que nos faz sentir bem.
As atividades organizadas são uma forma de o fazer, seja na dança, no futebol ou na natação, o que quer que seja que torne as crianças felizes, entusiasmadas, calmas ou esperançosas. Contudo, isto não funciona para algumas crianças, e é nestes casos que a brincadeira se torna uma forma de explorar.
Algumas crianças mergulham profundamente num interesse e, em seguida, passam para outro. Outras são mais graduais e experimentam uma série de coisas no mesmo período de tempo. Seja qual for o tipo de personalidade da criança, dá-lhe tempo e espaço para explorar várias
atividades diferentes, dentro e fora de casa.
O corpo reflete a emoção e se a vocação é ou não real. Desenha um esboço de um corpo com a criança e apresenta-lhe cenários diferentes. Por exemplo: "Como te sentirias ao cobrar o último penálti na final de uma taça importante?". Deixa que indique os seus
sentimentos no desenho. Provavelmente sentir-se-ia nervosa e entusiasmada, com o
coração acelerado e borboletas na barriga. Quando está a ver o seu programa
favorito, pode dizer que o seu corpo está calmo.
Pergunta-lhe sobre as atividades que pratica e os seus passatempos. Como é que o seu corpo se sente quando os faz? É provável que nunca tenha pensado nisso desta forma. Ajudá-la a compreender o seu corpo pode ajudá-la a estar mais consciente de como se sentiu e se uma atividade é verdadeiramente a sua vocação.
Participar em atividades de grupo
No desporto, há uma altura em que temos de assumir os desafios. Pode ser preciso muita
confiança para que as crianças decidam fazer parte de um grupo, equipa ou
até mesmo de uma brincadeira casual no recreio. Pode ser difícil para elas mergulharem de cabeça sem
pensar em todas as coisas que podem correr mal. Como é que combatemos isto?
Podemos falar com as crianças sobre as lentes imaginárias que todos usamos durante o dia. Se estiverem cansadas e ansiosas, provavelmente veem o mundo através de óculos escuros, assumindo sempre que as coisas vão correr mal. No entanto, a lição aqui é: podem optar por trocar de lentes. Podem mudar as lentes para terem uma visão mais esperançosa.
Se a criança tiver dificuldade em participar em jogos ou em experimentar coisas novas, diz-lhe para trocar de lentes. A criança pode desenhar uns óculos e explicar-te como esta mudança afetou a sua mentalidade.
Ao agir como se fosse o tipo de pessoa que participa, começará gradualmente a pensar que é mesmo assim. Se a criança só tem de fingir estar à vontade em oferecer-se para participar em atividades de grupo, com o tempo
começará a pensar em si mesma como alguém que consegue e faz isso. Esse impulso para a identidade própria ficará com ela para sempre.
Procuras mais destaques da época escolar?
Prepara-te para a época escolar com a nossa coleção de dicas, ferramentas e serviços para um regresso às aulas tranquilo.
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