Essenciais para a universidade: o guia da Nike

Ir para a faculdade é um marco importante, mas colocar toda a tua vida em algumas malas (e num armário de dormitório muito pequeno) pode parecer uma conquista por si só.

O segredo é levar equipamento que possa transitar perfeitamente de uma aula às 8 da manhã para uma sessão de estudo ao fim da noite, com treinos no ginásio e almoço com amigos pelo meio.

Este guia abrange os artigos essenciais da Nike para o dormitório da faculdade que vale a pena levares contigo, como roupa e sapatilhas elegantes e uma mochila que guarde tudo aquilo de que precisas durante o dia.