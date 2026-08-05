Essenciais para a universidade: o guia da Nike
Guia de compra
Desde o dia de mudanças até à semana dos exames finais, este é o equipamento da Nike que vale a pena levar: vestuário, sapatilhas e um saco concebido para todos os desafios da universidade.
Ir para a faculdade é um marco importante, mas colocar toda a tua vida em algumas malas (e num armário de dormitório muito pequeno) pode parecer uma conquista por si só.
O segredo é levar equipamento que possa transitar perfeitamente de uma aula às 8 da manhã para uma sessão de estudo ao fim da noite, com treinos no ginásio e almoço com amigos pelo meio.
Este guia abrange os artigos essenciais da Nike para o dormitório da faculdade que vale a pena levares contigo, como roupa e sapatilhas elegantes e uma mochila que guarde tudo aquilo de que precisas durante o dia.
Conclusões rápidas
- Principais opções de vestuário: colete de golfe com decote em V Nike, calções com cintura normal Nike Sportswear Chill Knit para mulher, Nike Astrograbber, hoodie de lã cardada com fecho completo Nike Club para homem, calças com bainha Nike Sportswear Club para homem, camisa Oxford de manga curta com botões Nike Club para homem e t-shirt Nike Sportswear Premium Essentials para homem
- Principais opções de calçado: Air Max 90, Tennis Classic CS e Air Zoom Pegasus
- Melhores malas para a faculdade: Mochila Heritage 2.0, Mochila Commute, Mala Heritage e Saco de viagem Brasilia
- Os tecidos de desempenho estão incluídos em várias escolhas, adequados para dias ativos na faculdade.
- Todos os estilos estão disponíveis em ajustes para homem e mulher.
Que roupa levar para a faculdade
Quando se trata das melhores peças de vestuário para levares para a faculdade, é importante considerar quatro categorias principais: vestuário de exterior, partes de cima, partes de baixo e vestuário desportivo. A seguir, detalhamos os seguintes artigos essenciais para homem e mulher.
Para mulher:
- Colete de golfe com gola em V Nike para mulher
Os coletes são um excelente complemento para qualquer guarda-roupa, pois são uma peça incrível para usar em sobreposição de camadas. Quando estás com pressa para chegar a uma aula de manhã cedo, vestir este colete sobre uma t-shirt branca básica eleva o teu look de "acabei de sair da cama" para uma estética cuidadosamente selecionada.
Além disso, sabemos que as salas de aula e os dormitórios são frios. Mas vestir um hoodie pesado pode provocar sobreaquecimento no momento em que sais. Este colete manter-te-á confortável, independentemente da temperatura no interior ou no exterior.
- Calções com cintura normal Nike Sportswear Chill Knit para mulher
Estes calções de malha inspirados no basquetebol são o look perfeito quando combinados com o colete de malha acima. Aconchegantes e elegantes? Que mais poderias pedir? Apresentam um design de malha aberta e uma cintura canelada confortável, tornando-os os teus calções desportivos de eleição para o ginásio e para a tua caminhada entre aulas.
- Nike Astrograbber para mulher
Estas são umas sapatilhas elegantes e discretas que preenchem a lacuna entre o desportivo vintage e o urbano moderno. Estão disponíveis em várias cores – como preto, verde, azul, vermelho e rosa – pelo que há uma opção para todos.
Combina-as com calças de ganga folgadas ou roupa athleisure para as aulas, sessões de estudo, treinos de cross-training, encontros noturnos e muito mais. As sapatilhas estão disponíveis em três opções de tecido igualmente elegantes: tecido, pele e camurça.
Para homem:
- Hoodie de lã cardada com fecho completo Nike Club para homem
Uma camada essencial para as salas de aula frias e as sessões de estudo até tarde, este hoodie de lã cardada é a combinação perfeita de conforto e estilo que vai durar muitos anos. Na verdade, os hoodies baratos muitas vezes parecem desgastados e largos após algumas lavagens e utilizações. Mas o tecido deste hoodie mantém a forma, garantindo que tens um look elegante para as aulas, mesmo quando acabaste de passar a noite em claro.
- Calças com punho Nike Sportswear Club para homem
Estas calças oferecem uma alternativa elegante às tuas calças de fato de treino habituais, trocando a lã cardada pesada por uma lona de algodão premium de peso médio e resistente. Apresentam um corte folgado e recortado que combina na perfeição com tudo e qualquer coisa que já tenhas no teu guarda-roupa. O cós elástico aumenta o conforto.
- Camisa de manga curta com botões Oxford Nike Club para homem
Esta camisola com botões é a peça definitiva para elevar o teu guarda-roupa. Permite-te trocar as tuas t-shirts casuais por um look elegante e profissional sem sacrificar o conforto e o toque atlético de que gostas. Veste-a quando precisares de dominar uma sala ou causar uma excelente primeira impressão, como para uma apresentação em aula ou uma feira de emprego. Também é uma ótima opção para sair com amigos.
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials para homem
Esta t-shirt é a peça de base definitiva para o teu guarda-roupa. Não é uma camisola interior leve normal. É fabricada em algodão pesado que é estruturado, mas suave, sendo perfeita para usar como camada única com calças de ganga, calças cargo ou calças de fato de treino ou em sobreposição de camadas por baixo de camisas largas ou casacos.
A melhor parte? Esta camisola é fabricada com cerca de 75% de fibras de algodão orgânico.
Que sapatilhas levar para a universidade
Eis uma descrição detalhada das melhores sapatilhas para estudantes universitários para tudo, desde ir às aulas, ir ao ginásio, passear pelo campus e sair com amigos.
- Nike Air Max 90
As Nike Air Max 90 são umas sapatilhas sólidas para o dia a dia, clássicas, mas versáteis o suficiente para combinarem com tudo, desde calças desportivas a um conjunto mais formal. Ao contrário das sapatilhas planas de lona que podem parecer pouco sustentadas, as Air Max 90 oferecem mais estrutura e amortecimento. Podes comprá-las em estilos e paletas de cores para homem e mulher, incluindo cinzento, preto, branco e rosa.
- Nike Tennis Classic
Estas sapatilhas de cano baixo incorporam uma estética simples e descontraída que serve como a melhor escolha minimalista para a vida no campus e para saídas à noite mais casuais. Caminhar pelo campus requer umas sapatilhas que sejam confortáveis, mas também modernas, e as Tennis Classic garantem que podes correr entre as aulas e sair pela cidade com algo que eleva até a t-shirt e as calças de ganga mais básicas. Podes comprá-las em estilos e paletas de cores para homem e mulher, incluindo branco, rosa e verde.
- Nike Pegasus 42
As Nike Pegasus 42 são umas sapatilhas de desempenho fiáveis e resistentes que se adaptam perfeitamente ao estilo de vida ativo dos estudantes ocupados. A vida universitária exige versatilidade e as Pegasus 42 podem ser usadas em qualquer situação, desde um treino de força no centro de lazer a uma corrida ou a uma caminhada até às aulas do outro lado do campus. Podes comprá-las em estilos e paletas de cores para homem e mulher, incluindo rosa, verde, branco, azul e preto.
Que mochila levar para a faculdade
A melhor mochila para estudantes universitários depende do que precisam de colocar nela. Passam o dia todo no campus e precisam de levar o computador portátil, vários livros, snacks e uma muda de roupa para o ginásio? Ou só precisam de espaço para o computador portátil e alguns objetos pessoais? Eis exatamente o que deves considerar ao escolher uma mochila.
- Mochila Nike Heritage 2.0
Esta mochila de 23 litros é a mochila universitária definitiva e versátil, concebida para proteger os teus objetos essenciais desde a primeira aula da manhã aos grupos de estudo noturnos. É uma das melhores mochilas para portátil para a faculdade, com uma divisão para portátil que acomoda um computador portátil de até 15 polegadas e o mantém separado do resto do teu equipamento, protegendo-o assim de impactos e arranhões.
Além do compartimento para portátil, esta mochila tem um compartimento principal espaçoso, dois bolsos com fecho para acessórios, um bolso lateral e um compartimento em malha elástica para uma garrafa de água. Por fim, possui alças de ombro almofadadas e ajustáveis para distribuir uniformemente o peso dos livros pesados, permitindo uma caminhada sem dores entre as aulas.
- Mochila Nike Commute
Esta mochila de 25 litros é a melhor para estudantes com longas deslocações ou que têm de transportar material pesado durante todo o dia. Esta opção também tem uma divisão separada para portátil que acomoda um computador portátil de até 15 polegadas. Outros compartimentos incluem:
– Um bolso com fecho na parte superior para guardar objetos como o teu telemóvel, óculos de sol ou auriculares separadamente – Um bolso com fecho na parte da frente para carregadores, calculadoras e canetas
– Um bolso expansível na lateral que abre para guardar a tua garrafa de água e depois fecha quando a tiras para manter um perfil elegante
Talvez a parte mais única desta mochila seja uma pequena bolsa destacável onde podes manter os passes de transporte, as chaves ou os cartões de crédito acessíveis sem teres de procurar pelo corpo principal da mochila.
- Saco de pano Nike Heritage
Com a sua ilustração colorida, este saco de pano preenche a lacuna entre um saco para o dia a dia no campus e uma peça urbana de fim de semana. O seu compartimento principal de 22 litros pode guardar todos os teus objetos essenciais e inclui um bolso para manter todos os teus dispositivos tecnológicos mais pequenos organizados. Além disso, se usares a presilha para chaves da bolsa, nunca as vais perder. Por fim, este saco de pano é fabricado com poliéster reciclado, para que te sintas bem ao usá-lo por todo o campus.
- Saco de desporto Nike Brasilia
Embora este saco de 40 litros não seja uma mochila para o dia a dia, é perfeito para o teu equipamento de treino pesado, escapadinhas de fim de semana e viagens de última hora.
Se o estiveres a usar para um treino, o seu compartimento lateral ventilado é útil para guardar o calçado ou o equipamento húmido e transpirado separado das roupas limpas. Vais fazer uma viagem de fim de semana? Podes levar facilmente várias camisolas volumosas, um estojo de higiene pessoal e um par de sapatilhas adicional. De qualquer forma, o bolso lateral em malha é prático para guardar a tua garrafa de água.
Este saco de desporto é fabricado com material resistente, para que o possas colocar no teu cacifo do ginásio ou no chão sem te preocupares em danificar o saco e os teus artigos no interior.
A lista completa de malas Nike College
- Vestuário: colete de golfe com decote em V Nike, calções com cintura normal Nike Sportswear Chill Knit para mulher, Nike Astrograbber, hoodie de lã cardada com fecho completo Nike Club para homem, calças com bainha Nike Sportswear Club para homem, camisa Oxford de manga curta com botões Nike Club para homem, t-shirt Nike Sportswear Premium Essentials para homem
- Calçado: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Malas: Mochila Heritage 2.0, Mochila Commute, Saco de pano Heritage, Saco de viagem Brasilia
Perguntas frequentes
O que devo levar para a faculdade?
O que levares para a faculdade depende de fatores como a distância que vais percorrer, como é o teu quarto no dormitório e as aulas que vais ter. Mas vais precisar de artigos essenciais, como vestuário, sapatilhas e malas, para a vida quotidiana dentro e fora do campus.
Que roupa da Nike vale a pena levar para a faculdade?
Os artigos essenciais do guarda-roupa da faculdade incluem roupa (como vestuário de exterior, partes de cima, partes de baixo e vestuário desportivo) e calçado (para o ginásio e para utilização casual). Vais querer levar camadas de base, como t-shirts, que possas usar com qualquer conjunto, calças confortáveis, mas elegantes; e camadas exteriores, como coletes e sweatshirts, para te manteres quente.
Qual é a melhor mochila Nike para estudantes universitários?
A melhor mochila para estudantes universitários depende da quantidade de coisas que precisam de levar nela. Se procuras apenas uma mochila normal para transportar o teu portátil, alguns livros e alguns objetos pessoais, a mochila Nike Heritage 2.0 é uma opção sólida. Se precisares de algo maior, a mochila Nike Commute é uma excelente escolha. Mas se só vais estar no campus durante algumas horas, podes considerar o saco de pano Nike Heritage, que é mais pequeno.
Quais são as melhores sapatilhas Nike para a faculdade?
As melhores spatilhas para a faculdade incluem as Air Max 90, Tennis Classic e Air Zoom Pegasus. As duas primeiras opções são sapatilhas elegantes e confortáveis que podes combinar com qualquer conjunto. A última opção são as sapatilhas de ginásio perfeitas para running, levantamento de pesos e muito mais.
Qual é o melhor saco para o ginásio Nike na universidade?
O saco de desporto Brasilia é uma excelente opção para o ginásio. Podes guardar todo o teu equipamento de treino, além de uma muda de roupa, neste saco de 40 litros. Inclui também um compartimento lateral ventilado para separar os calções e t-shirts suados após o treino de tudo o resto. Tem um bolso lateral em malha para guardar a tua garrafa de água.
Que roupa da Nike funciona tanto para as aulas como para o ginásio?
As opções seguintes resultam bem tanto para as aulas como para o ginásio. Lê mais sobre elas acima!
- Calções com cintura normal Nike Sportswear Chill Knit para mulher
- Hoodie de lã cardada com fecho completo Nike Club para homem
- Calças com punho Nike Sportswear Club para homem
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials para homem
- Nike Pegasus 42