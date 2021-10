Conselhos do treinador Gjert Ingebrigtsen para te especializares num desporto

O Henrik, o meu filho mais velho, era um esquiador de fundo muito talentoso. Acontece que vivíamos no lado errado da Noruega, onde não havia neve suficiente. O Filip, o do meio, era um jogador de futebol talentoso, mas derivou para a corrida ao longo do tempo. Ambos conquistaram muita competência e conhecimento com a diversificação desde cedo. No entanto, também ganharam muito foco quando decidiram concentrar-se na corrida à medida que cresciam.



Depois tenho o Jakob, o mais novo. Quando ele tinha cerca de 11 anos, disse-me: "Quero ser o melhor corredor do mundo". Ele já tinha decidido tudo na sua mente. Desde esse dia, nunca hesitou.



Quero que saibas que cada um dos meus filhos tomou a sua própria decisão sobre que desporto escolheria, ou mesmo se escolheria um desporto. (Tenho sete filhos e estou igualmente orgulhoso daqueles que nunca quiseram competir.) Não interferi no percurso do Henrik nem do Filip quando eles queriam esquiar ou jogar futebol. Não disse ao Jakob que tinha de fazer tudo bem para se tornar um "atleta completo".



É lamentável, mas esta é uma escolha que muitas, muitas crianças nunca chegam a fazer. Apenas fazem o que os seus pais lhes pedem para fazer assim que conseguem segurar uma bola ou correr.



Como não mencionaste os teus pais, suponho que tenhas o apoio deles, independentemente da tua escolha. Ainda assim, parece que levaste as palavras do teu treinador de basquetebol muito a sério. É exatamente isso que deves fazer durante um jogo ou um treino. No entanto, quando se trata de decisões da vida, tens é de te questionar: "Estou a fazer o que quero fazer ou o que o meu treinador pensa que devo fazer?".