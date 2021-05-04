Os gémeos indígenas ClearBear e Haatepah falam da sua relação com a natureza

Muitas mais pessoas estão a utilizar este momento para ir para o exterior e apreciar mais a natureza, que é um aspeto inerente da vossa cultura indígena. Podem falar um pouco mais sobre a ligação que veem nas pessoas a esse respeito?



Clearbear: muitas pessoas estão a perder a cabeça apenas por estarem sempre em casa e estão à procura de um escape. Estamos a abrandar. Quando sais para o exterior, tens a oportunidade de te ligares mais à natureza, à Terra, aos teus antepassados, e pensas Quem esteve aqui antes? ou Uau, isto é tão bonito. Nem acredito que nunca reparei nisto antes.



Esse tipo de trabalho, o ativismo, pode gerar muita ansiedade e causa muito stress. O melhor alívio natural para o stress, pelo menos para mim, é a natureza, sem dúvida. Eu sei que pode parecer cliché, mas é mesmo. Sais para a natureza, dás uma caminhada e sentes-te muito melhor.



Acham que até vocês estão a interagir mais um com o outro e com a natureza nesta altura?



Clearbear: comprei recentemente uma caravana, por isso, estou a explorar essa vertente, mantendo, obviamente, uma distância de segurança das outras pessoas e jogando pelo seguro. Apenas conduzo até aos locais e aprecio a natureza. Esta sociedade anda a mil à hora. Acho que pelo menos um dos benefícios desta quarentena é poder tirar esse tempo para respirar, porque nem sempre temos a oportunidade de respirar e simplesmente absorver o momento.



Também trabalham juntos na música. Como é partilhar também essa paixão e parceria enquanto irmãos?



Haatepah: quando não estás com uma pessoa realmente próxima de ti ou com a qual tenhas uma ligação profunda, tens sempre aquele pensamento no teu subconsciente, Não quero passar vergonha. Quando estás com o teu irmão, já assistiram muitas vezes aos fracassos e às patetices um do outro, por isso...



Clearbear: …não há essa pressão.



Haatepah: é isso mesmo. E acho que muitos de nós, os criadores, trabalhamos melhor quando não estamos sob muita pressão.



Clearbear: quando escrevemos uma música e criamos aquele ambiente, ou aquela emoção, ele sabe exatamente que tipo de emoção estou a tentar transmitir quando canto. Ou então, quando ele está a cantar, eu sei o que fazer. Tipo, Ah, eu sei no que estás a pensar. Eu sei o que estás a sentir.



Haatepah: sim, nós complementámo-nos muito facilmente. Melhor do que ninguém.