Como descansar, de acordo com a Dra. Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained: aprende a descansar com a Dra. Dalton-Smith
Orientação
Não há uma forma universal de fazer com que sintas rejuvenescimento total. Descobre como podes combater a fadiga com os sete tipos de descanso desta médica.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
A maioria de nós equipara o cansaço com a necessidade de dormir mais. No entanto, de acordo com Saundra Dalton-Smith, licenciada em Medicina, isso é apenas uma fração do que significa realmente um bom repouso. Através da sua investigação, a médica de medicina interna e fundadora da Restorasis identificou sete tipos de descanso que ultrapassam todas as barreiras socioeconómicas, culturais e raciais. Neste episódio, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos explicar quais são estes tipos de descanso e como sabemos quando obtemos a quantidade suficiente de cada. Quer sejas um atleta, um pai/mãe ou um profissional a precisar de descansar, a Dra. Dalton-Smith garante que as suas práticas de recuperação não são algo que temos de acrescentar à nossa lista de tarefas, mas sim hábitos diários que nos podem ajudar a alcançarmos as nossas melhores versões.
"O descanso trata-se de recuperação: recuperar as partes desgastadas, as partes que se esgotam quando fazemos as várias atividades do nosso quotidiano."
Saundra Dalton-Smith
Licenciada em Medicina, médica de medicina interna e fundadora da Restorasis
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.