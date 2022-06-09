Como descansar, de acordo com a Dra. Saundra Dalton-Smith

A maioria de nós equipara o cansaço com a necessidade de dormir mais. No entanto, de acordo com Saundra Dalton-Smith, licenciada em Medicina, isso é apenas uma fração do que significa realmente um bom repouso. Através da sua investigação, a médica de medicina interna e fundadora da Restorasis identificou sete tipos de descanso que ultrapassam todas as barreiras socioeconómicas, culturais e raciais. Neste episódio, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos explicar quais são estes tipos de descanso e como sabemos quando obtemos a quantidade suficiente de cada. Quer sejas um atleta, um pai/mãe ou um profissional a precisar de descansar, a Dra. Dalton-Smith garante que as suas práticas de recuperação não são algo que temos de acrescentar à nossa lista de tarefas, mas sim hábitos diários que nos podem ajudar a alcançarmos as nossas melhores versões.