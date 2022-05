Dores nas costas durante a gravidez? Talvez seja aconselhável corrigires a postura

É devida uma homenagem à parte superior das costas e à parte central do corpo que te suportam enquanto te moves, estás de pé e mesmo enquanto estás sentada. Para aumentar a sua resistência, faz algum treino de força direcionado. Para a parte superior das costas, começa com exercícios de puxar, como remadas em posição inclinada, diz Proulx. Trabalhar esta área tem o benefício adicional de te ajudar no pós-parto, quando o bebé deixar de estar colado a ti por dentro e passar a estar colado a ti por fora. (Acredita que mesmo um recém-nascido parece pesado ao fim de algum tempo).

Para aumentar a força e resistência da parte central do corpo, Proulx é fã de transportar kettlebells (caminha enquanto carregas um kettlebell numa ou em ambas as mãos) e Pallof presses (é melhor pesquisar este no Google para obteres orientação adequada; procura instruções de um treinador certificado ou de um fisioterapeuta). Para fortalecer as ancas, o que deve ajudar com a estabilidade pélvica, inclui pontes de glúteos e agachamentos no esquema e adiciona uma faixa de resistência para aumentar o desafio.