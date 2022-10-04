Derrick Henry partilha a sua motivação pelo fitness

Podcast Trained: domina a tua motivação com o Derrick Henry
Orientação
Não é por acaso que lhe chamam "King Henry". Este running back da NFL partilha o que o mantém motivado para continuar a melhorar.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
O Derrick Henry adora treinar e isso não se deve apenas ao facto de estar a começar a sua sétima época na NFL. O ginásio é onde encontra inspiração, paixão e orgulho. Neste episódio, ele e a anfitriã Jaclyn Byrer partilham com entusiasmo o que mais gostam no fitness. O running back dos Tennessee Titans também conta de que forma a sua família o motivou durante os altos e baixos, como encontrou o sucesso apesar das pessoas que disseram que não seria capaz e como todos nós, quer estejamos a sonhar com correr uma meia-maratona ou determinados a experimentar uma nova aula de fitness, podemos superar as dúvidas e alcançar os nossos objetivos.
"Sempre que quiseres fazer algo que te atraia durante a tua jornada ou durante a tua vida, persegue-o e fá-lo vezes sem conta com um esforço incansável todos os dias."
Derrick Henry
Atleta Nike e running back dos Tennessee Titans
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.