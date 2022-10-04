Derrick Henry partilha a sua motivação pelo fitness

O Derrick Henry adora treinar e isso não se deve apenas ao facto de estar a começar a sua sétima época na NFL. O ginásio é onde encontra inspiração, paixão e orgulho. Neste episódio, ele e a anfitriã Jaclyn Byrer partilham com entusiasmo o que mais gostam no fitness. O running back dos Tennessee Titans também conta de que forma a sua família o motivou durante os altos e baixos, como encontrou o sucesso apesar das pessoas que disseram que não seria capaz e como todos nós, quer estejamos a sonhar com correr uma meia-maratona ou determinados a experimentar uma nova aula de fitness, podemos superar as dúvidas e alcançar os nossos objetivos.