Compra novos lançamentos

Comprar

Podcast Trained: domina a tua motivação com o Derrick Henry

Orientação

Não é por acaso que lhe chamam "King Henry". Este running back da NFL partilha o que o mantém motivado para continuar a melhorar.

Última atualização: 4 de outubro de 2022
Leitura de 2 min
Derrick Henry partilha a sua motivação pelo fitness

Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.

O Derrick Henry adora treinar e isso não se deve apenas ao facto de estar a começar a sua sétima época na NFL. O ginásio é onde encontra inspiração, paixão e orgulho. Neste episódio, ele e a anfitriã Jaclyn Byrer partilham com entusiasmo o que mais gostam no fitness. O running back dos Tennessee Titans também conta de que forma a sua família o motivou durante os altos e baixos, como encontrou o sucesso apesar das pessoas que disseram que não seria capaz e como todos nós, quer estejamos a sonhar com correr uma meia-maratona ou determinados a experimentar uma nova aula de fitness, podemos superar as dúvidas e alcançar os nossos objetivos.

"Sempre que quiseres fazer algo que te atraia durante a tua jornada ou durante a tua vida, persegue-o e fá-lo vezes sem conta com um esforço incansável todos os dias."

Derrick Henry
Atleta Nike e running back dos Tennessee Titans

Ouvir agora

Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.

Data de publicação original: 13 de outubro de 2022

Histórias relacionadas

  • Como criar e quebrar hábitos com James Clear

    Orientação

    Podcast Trained: cria hábitos atómicos com James Clear

  • A socióloga Sabrina Strings acerca dos critérios corporais irrealistas

    Orientação

    Trained Podcast: repensa a imagem corporal com Sabrina Strings

  • A jornalista Anna Kessel acerca das mulheres no desporto e no mundo do fitness

    Orientação

    Podcast Trained: elevar as mulheres no desporto com Anna Kessel

  • Monica Garrison, fundador da Black Girls Do Bike, sobre os benefícios do ciclismo

    Orientação

    Podcast Trained: acede ao bem-estar com Monica Garrison

  • Fazer exercício durante e após a gravidez, segundo a Dra. Laurel Proulx

    Orientação

    Podcast Trained: fitness pré-natal com a Dra. Laurel Proulx