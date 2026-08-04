As Nike Kobe 10 Protro: uma nova versão do design de 2015

As Kobe 10 Protro são lançadas com duas construções de parte superior, e a certa depende do que procuras.

A versão em malha técnica é a que tem um desempenho para o dia a dia. Tem amortecimento, é reativa e foi criada para jogar. A narrativa da combinação de cores acontece através de estampados e tratamentos na parte superior, pelo que o que vês no exterior é uma grande parte do que estás a receber.

A versão Flyknit é a construção de elite a começar pelo design. A parte superior envolve o pé com mais precisão, o amortecimento – ZoomX em vez de Cushion – é mais leve e mais reativo sob os pés e os cabos de atacadores ajustáveis permitem-te personalizar o ajuste.

A equipa de produto rastreou a posição da Flyknit na linha Kobe até às suas origens:

"Os modelos Elite surgiram mais ou menos na altura dos playoffs", afirmou o Product Manager da Kobe, Indy Ashford. "Kobe estava sempre a tentar obter essa vantagem, mesmo que fosse por um segundo, para poder virar-se mais rapidamente ou simplesmente ser um pouco mais reativo."