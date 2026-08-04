As Nike Kobe 10 Protro: uma nova versão do design de 2015
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Mais de uma década depois do Kobe Bryant usar as 10 pela primeira vez, as Kobe 10 Protro estreiam-se com uma nova parte superior em malha mais respirável e flexível, um amortecimento melhorado e um sistema de tração criado para o jogo moderno.
As Nike Kobe 10 Protro já chegaram. Lançadas originalmente em 2015, as Kobe 10 regressam como Protro (performance retro) com melhorias significativas na parte superior, no amortecimento, na tração e na sola exterior. Isto não é uma reedição. Cada parte das sapatilhas foi pensada, testada e melhorada.
Conclusões rápidas
- As Nike Kobe 10 Protro apresentam uma parte superior em malha técnica redesenhada com respirabilidade e flexibilidade melhoradas.
- O Cushion 3.0 substitui a espuma da sola intermédia original, combinado com um novo Zoom Strobel a todo o comprimento para maior sensação e reatividade em campo.
- O padrão de tração da sola exterior foi redesenhado através do design computacional, ao mesmo tempo que remete para a intenção do design original.
- A asa de fibra de carbono no antepé, um detalhe emblemático das Kobe 10 que ajuda na estabilidade, é mantida intacta.
- Uma versão Flyknit das Kobe 10 Protro também será lançada em 2027, oferecendo um ajuste mais dinâmico e também incluirá espuma ZoomX em vez da Cushion 3.0 sob os pés.
- A Halo é a paleta de cores de lançamento das Kobe 10 Protro, com muitas outras a seguir, incluindo algumas paletas de cores clássicas.
Novidades nas Nike Kobe 10 Protro?
O processo Protro tem um objetivo claro. Como disse a equipa de produto da Kobe:
“Sempre que aplicamos o Protro a um modelo, queremos afetar todas as partes das sapatilhas. Da parte superior à parte inferior do pé, queremos melhorar de uma forma significativa."
Eis o que mudou nas Kobe 10 e porquê.
Parte superior: mais respirável, mais flexível
As Kobe 10 originais foram as primeiras sapatilhas da série Kobe a utilizar uma parte superior em tecido sem costuras. As Protro mantêm essa direção, mas vão um passo mais além. A malha técnica foi redesenhada com uma estrutura de reforço contornada que cria janelas de malha visíveis na parte superior e na lateral da sapatilha. Podes ver as diferentes camadas e sentir a diferença no momento em que as flexionas.
O objetivo, como a equipa de produto da Kobe descreveu, era ser "intencionalmente redutora, mas ainda permitir ter o mesmo apoio para que seja mais respirável".
Uma banda de ajuste ao longo do antepé mantém a estabilidade, mesmo com a remoção de material, para que não tenhas de sacrificar a fixação em troca da respirabilidade. A forma também foi ligeiramente alargada no antepé para proporcionar mais espaço.
Sola intermédia: Cushlon 3.0 e Zoom Strobel a todo o comprimento
As Kobe 10 originais utilizavam espuma Lunarlon com uma cápsula Zoom no calcanhar. As Protro substituem-na pela Cushlon 3.0, uma formulação mais recente e mais reativa, revestida por uma armação exterior suavizada. A tira em TPU mantém a espuma unida sob carga. Sem ela, as espumas mais macias tendem a absorver a energia em vez de a devolver.
A maior adição é a Zoom Strobel a todo o comprimento, que é uma fina camada de amortecimento incorporada na palmilha. Posicionada mais perto do pé do que uma cápsula Zoom colocada na parte inferior, proporciona uma sensação de reatividade e amortecimento em toda a palmilha, especialmente no antepé, que podia parecer fino no modelo original após uma utilização prolongada. É uma mudança que provou ser bem-sucedida noutros modelos de basquetebol da Nike e coloca as Kobe 10 Protro em linha com a evolução da construção moderna sob os pés.
Sola exterior: tração generativa, atualizada para o jogo de hoje
As Kobe 10 foram consideradas as melhores do segmento em termos de tração quando foram lançadas, mas, como a equipa de produto observou, eram "as melhores do segmento para aquele período".
Quando testaram o padrão original durante o desenvolvimento da Protro, as classificações não estavam onde precisavam de estar. Por isso, voltaram aos ficheiros de design originais.
O que descobriram foi revelador. A sola exterior original foi criada com base num padrão de tração derivado dos dados de movimento do Nike Sport Research Lab, e não esboçada arbitrariamente. As Protro restauram essa lógica. As lâminas vão do calcanhar ao antepé para contenção lateral e medial, enquanto as lâminas perpendiculares tratam da paragem para a frente e para trás. O visual é diferente do modelo original, mas a ciência subjacente é a mesma.
Os testes de utilização entre a primeira e a segunda ronda de desenvolvimento mostraram um salto significativo nas classificações de tração.
"Fizemo-lo com intenção e também tinha fundamento científico.", disse um membro da equipa de produto da Kobe.
O que continua igual?
A asa de fibra de carbono no antepé, colocada por baixo da vira, perto do dedo mindinho, para suporte lateral nas viragens, permanece inalterada. É um dos detalhes estruturais mais reconhecidos nas Kobe 10 e é transferido para as Protro exatamente como era.
A mensagem clássica de Kobe também é mantida. Esta é a linguagem em relevo oculta que Kobe começou a colocar em várias versões da sola intermédia das suas sapatilhas de assinatura. A mensagem: Endure and Conquer (Resiste e Conquista).
Kobe 10 Protro: malha técnica vs. Flyknit
As Kobe 10 Protro são lançadas com duas construções de parte superior, e a certa depende do que procuras.
A versão em malha técnica é a que tem um desempenho para o dia a dia. Tem amortecimento, é reativa e foi criada para jogar. A narrativa da combinação de cores acontece através de estampados e tratamentos na parte superior, pelo que o que vês no exterior é uma grande parte do que estás a receber.
A versão Flyknit é a construção de elite a começar pelo design. A parte superior envolve o pé com mais precisão, o amortecimento – ZoomX em vez de Cushion – é mais leve e mais reativo sob os pés e os cabos de atacadores ajustáveis permitem-te personalizar o ajuste.
A equipa de produto rastreou a posição da Flyknit na linha Kobe até às suas origens:
"Os modelos Elite surgiram mais ou menos na altura dos playoffs", afirmou o Product Manager da Kobe, Indy Ashford. "Kobe estava sempre a tentar obter essa vantagem, mesmo que fosse por um segundo, para poder virar-se mais rapidamente ou simplesmente ser um pouco mais reativo."
Datas de lançamento das Nike Kobe 10 Protro
Os lançamentos das Kobe 10 Protro têm vindo a ocorrer ao longo de 2026 e 2027. As versões em malha técnica são lançadas primeiro; os modelos Flyknit chegam em 2027. As datas de lançamento são anunciadas através da Nike SNKRS e do site Nike.com antes de cada lançamento.
Nike Kobe 10 Protro: perguntas frequentes
Quais são as datas de lançamento das Kobe 10 Protro?
Os lançamentos das Kobe 10 Protro têm vindo a ocorrer em 2026 e 2027. As versões em malha técnica são lançadas primeiro; os modelos Flyknit seguem mais tarde no ciclo. As datas específicas são anunciadas na Nike SNKRS e no site Nike.com antes de cada lançamento.
Em que paletas de cores são lançadas as Kobe 10 Protro?
As paletas de cores confirmadas das Kobe 10 Protro incluem a Halo e a Azul Lagoon. Serão anunciadas mais cores à medida que o calendário de lançamentos avançar.
Qual é a diferença entre as Kobe 10 Protro de malha técnica e de Flyknit?
A versão em malha técnica utiliza espuma Cushlon 3.0 e Zoom Strobel a todo o comprimento. É a opção mais gráfica e tem um preço mais baixo. A versão Flyknit adiciona espuma ZoomX para uma sensação mais leve e reativa, com construção Flyknit específica por zona para um ajuste dinâmico e cabos para ajustabilidade do bloqueio.
O que são os lançamentos Kobe Protro?
Os lançamentos das Kobe Protro são versões atualizadas das sapatilhas de assinatura originais de Kobe Bryant. Cada Protro aplica tecnologia de desempenho moderna, como novas espumas, materiais e tração, a uma silhueta Kobe existente, preservando o seu design original. Os lançamentos das Kobe Protro incluíram as Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – e agora as 10.
O que diz a linguagem oculta nas Kobe 10?
Esta linguagem oculta é algo que Kobe Bryant começou a incorporar nas suas sapatilhas, começando com as Kobe 5. Nas Kobe 10, o código diz: Endure and Conquer (Resiste e Conquista). Está em relevo na sola intermédia e é transferido para as Protro.