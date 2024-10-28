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Última atualização: 28 de outubro de 2024
Leitura de 2 min

Issey Kyson

Corpos em mudança, mudar de sutiãs

Corpos em mudança, mudança de sutiã

Quando o meu corpo começou a mudar, abalou muito a minha confiança! Felizmente, a minha família apoiou-me durante esse período e encontrei sutiãs de desporto que me ajudaram a sentir-me outra vez confortável e confiante no desporto.

O sutiã de desporto que uso depende do que estou a fazer. Quando estou a dar o máximo na pista, sei que desfruto de segurança graças ao Swoosh Pro.

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No entanto, se estiver a fazer algo ligeiro como ioga ou alongamentos, uso um sutiã extremamente macio que mantém tudo no devido lugar, seja qual for a pose que estou a executar (para mim, é o Indy).

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Nos dias em que estou a descansar, não há nada melhor do que o Alate. É extremamente macio e tem umas alças largas que não apertam, conferindo a sensação de que nem sequer estamos a usar um sutiã de desporto.

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Sobre os sutiãs

  • Sobre os sutiãs, Corpos em mudança, mudança de sutiã, slide 1 of 3

    Alate

    O meu sutiã para rapariga aconchegante
  • Sobre os sutiãs, Corpos em mudança, mudança de sutiã, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    O meu sutiã de eleição para sprints
  • Sobre os sutiãs, Corpos em mudança, mudança de sutiã, slide 3 of 3

    Indy

    O meu sutiã de ioga

Somos todas diferentes, por isso, não sintas que tens de usar os sutiãs que as tuas amigas usam. Demora o tempo que precisares para explorares, tirares as tuas medidas e encontrares o que é melhor para ti.

Guia de sutiãs para mulherGuia de sutiãs para rapariga

O mesmo se aplica aos produtos para a menstruação! Copos, pensos, tampões. Todas encontramos o que é melhor para nós. Para maior segurança nas aulas de educação física, existem as leggings Nike Pro Leak Protection. Têm uma camada muito fina para evitar fugas do período.

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Lembra-te de que nenhuma de nós está sozinha nestas mudanças! Vamos apoiar-nos umas às outras.

Issey x

Data de publicação original: 30 de abril de 2024