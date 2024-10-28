Corpos em mudança, mudança de sutiã

Quando o meu corpo começou a mudar, abalou muito a minha confiança! Felizmente, a minha família apoiou-me durante esse período e encontrei sutiãs de desporto que me ajudaram a sentir-me outra vez confortável e confiante no desporto.



O sutiã de desporto que uso depende do que estou a fazer. Quando estou a dar o máximo na pista, sei que desfruto de segurança graças ao Swoosh Pro.