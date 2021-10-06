O Mr. YouTube partilha os seus passos de dança com boas energias

Contudo, o que é exatamente o seu estilo? Lite Feet é um estilo reconhecido por qualquer pessoa que já andou de metro em Nova Iorque e ouviu o grito familiar "It’s showtime! Showtime!" enquanto as portas se fecham.



Inclui bastante trabalho de pés, bem como truques com chapéus e sapatilhas, por exemplo, atirar uma sapatilha durante uma rotina e apanhá-la com o pé. Os truques nem sempre funcionam, nem mesmo para o Mr. YouTube, mas não há problema. Não se trata de ser perfeito, mas sim de desfrutar da liberdade de autoexpressão sem medo de falhar. Como parte disso, os dançarinos de Lite Feet recorrem aos encorajamentos verbais para se motivarem uns aos outros.