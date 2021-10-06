O Mr. YouTube partilha os seus passos de dança com boas energias
Atletas*
Como o Rei de Lite Feet atrai boas energias
O Mr. YouTube mostra-nos os seus movimentos Lite Feet de assinatura no centro de Los Angeles.
"Parem todos por um segundo", diz ele, e o estúdio de dança fica em silêncio, à espera. "BOOM! Aqui vamos nós. Daqui é o vosso amigo Mr. Youtube, claro, o próprio, do Bronx, Nova Iorque!"
Ninguém consegue apresentar o Mr. YouTube como o próprio Mr. YouTube, também conhecido como Switzon Haney ou Switz (pronunciado "Swiss"). O autodidata e autointitulado "Rei de Lite Feet", um estilo de dança que criou em Harlem e no Bronx no início da década de 2000, também afirma ser o primeiro dançarino a tornar-se viral no YouTube, daí a alcunha.
"Tento promover a confiança nas pessoas. É isso que transmito."
Evidentemente, ao Mr. YouTube não falta energia ou confiança. "É isso que transmito. Tento promover a confiança nas pessoas", afirma, enquanto dá uma aula de Lite Feet numa visita a um estúdio de dança no centro de Los Angeles. "A confiança é a chave."
O foco desta autoconfiança é a afirmação e não a arrogância. O seu carisma faz com que os que o adoram se levantem e movam. "Por vezes, a dança pode ser extraordinária, mas também pode ser desencorajadora", diz ele. "Podes achar que é muito difícil. Tento fazer o meu estilo mais universal e acolhedor. Adoro ver as pessoas experimentarem."
Contudo, o que é exatamente o seu estilo? Lite Feet é um estilo reconhecido por qualquer pessoa que já andou de metro em Nova Iorque e ouviu o grito familiar "It’s showtime! Showtime!" enquanto as portas se fecham.
Inclui bastante trabalho de pés, bem como truques com chapéus e sapatilhas, por exemplo, atirar uma sapatilha durante uma rotina e apanhá-la com o pé. Os truques nem sempre funcionam, nem mesmo para o Mr. YouTube, mas não há problema. Não se trata de ser perfeito, mas sim de desfrutar da liberdade de autoexpressão sem medo de falhar. Como parte disso, os dançarinos de Lite Feet recorrem aos encorajamentos verbais para se motivarem uns aos outros.
"Irradia boas energias aos outros e irás recebê-las de volta."
A mentalidade positiva e implacável de Mr. YouTube foi difícil de ganhar. "Eu venho das ruas, de um bairro difícil", afirma num tom sério. "Havia muita negatividade em todo o lado."
Durante os momentos mais difíceis, voltou-se para a dança para se ajudar a si próprio e os outros. "Sempre usei a dança como um escape. Sempre que passo por algo negativo, recorro à dança. A dança faz bem à saúde mental, ao bem-estar e à saúde física. É terapêutica. Por isso, cuida da tua mente, do teu corpo, do teu espírito e irradia boas energias aos outros e irás recebê-las de volta."
Está na hora da próxima aula de dança e de animar o estado de espírito. De repente, o seu rosto ilumina-se novamente. "BOOM! Eis uma história inacreditável…" De facto é, mas infelizmente mais ninguém a consegue repetir.
Queres ver mais sobre dança? Escolhe-a como um interesse no teu perfil de Member na Nike App.
Vídeo: Aimee Hoffman
Fotografia: Thalia Gochez
Texto: Dan Rookwood
Escrito em: julho de 2021