Como reagir de forma mais positiva

Imediatamente depois, os participantes foram instruídos a reagir naturalmente ao ver imagens neutras e negativas e ao sentir temperaturas quentes e dolorosamente quentes. Em seguida, foi-lhes dito para reagirem a cada uma com aceitação consciente. Quando os participantes aceitaram uma imagem negativa ou um calor doloroso, sentiram menos emoção negativa e dor física do que quando reagiram aos mesmos de forma natural.



Um dos motivos, segundo Kevin N. Ochsner, coautor do estudo, doutorado, professor e presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, é que a aceitação consciente muda a forma como interpretas o que algo significa para ti. Outro nome para essa interpretação é "avaliação" e gere todas as suas emoções. "A aceitação consciente pode alterar a tua avaliação, dando-te a sensação de seres removido de uma experiência, como se estivesses apenas a observar e não a participar no que está a acontecer", afirma. Por exemplo, imagina que o teu objetivo era fazer 10 flexões e tiveste de desistir depois de fazeres nove. A tua avaliação pode fazer com que te foques em não ter conseguido fazer uma, e sentires frustração por isso, ou pode ajudar-te a perceber que ficaste mais próximo do que nunca do objetivo e motivar-te a tentar mais arduamente da próxima vez.



"As pessoas têm tendência para deixar que os sentimentos se acumulem e cresçam. Sentes ansiedade e medo, depois sentes irritação por sentires ansiedade e medo, depois sentes tristeza por sentires irritação, e assim sucessivamente. Mas se conseguires aceitar conscientemente a reação inicial como sendo o sentimento real, então esse sentimento irá simplesmente fluir, não irás amplificar a situação e a tua resposta emocional não será tão intensa, nem duradoura", diz Ochsner. Por outras palavras, permite que simplesmente deixes ficar para trás e isto é algo a ter em mente da próxima vez que as coisas não correrem como pretendes.