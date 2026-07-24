Como escolher a lã cardada Nike certa: o teu guia de Studio Fleece
Guia de compra
O Studio Fleece está disponível em três pesos: leve, médio e pesado. Eis como escolher o modelo certo para cada faceta do teu lifestyle.
Conclusões rápidas
- A Nike Studio Fleece para mulher está disponível em três pesos – leve, médio e pesado – cada um concebido para um nível diferente de calor e atividade.
- Os três pesos estão disponíveis em cortes padrão e folgados.
- Os conjuntos Studio Fleece estão disponíveis em todos os três pesos para um look harmonioso da cabeça aos pés.
- Para usar em camadas no dia a dia, começa com o peso ligeiro ou médio. Para cobertura em tempo frio, opta pelo pesado.
- Lavagem à máquina a frio, secagem na máquina a baixa temperatura para manter a lã cardada macia e preservar o tecido.
O que é a Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece é uma coleção de partes de cima e de baixo em lã cardada para mulher, concebidas para conforto, versatilidade e utilização no dia a dia. A linha abrange três pesos de tecido – leve, médio e pesado – para que possas criar um sistema de sobreposição adequado ao teu nível de atividade e às condições meteorológicas. Os três pesos partilham o mesmo ajuste consistente em toda a coleção.
"Era fundamental para nós concentrarmo-nos tanto na sensação como no desempenho", afirma Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management na Nike. “O nosso objetivo final era conceber o tecido e os acabamentos para proporcionar a experiência suave e sensorial que ela procura.”
A Studio Sport (Dri-FIT e Therma-FIT Fleece) completa a linha para atletas que procuram tecidos prontos para o desempenho com a mesma sensação descontraída.
Os três pesos da Nike Studio Fleece
Cada peso tem a sua função. Eis como escolher.
Pesado: máximo aquecimento e estrutura
Quando a temperatura desce, o Studio Fleece pesado é a tua opção ideal. É suficientemente grosso para ser usado como camada única ou por baixo de uma gabardina para um toque especial. Combina-o com leggings e as tuas Nikes favoritas para uma combinação com um hoodie folgado ou opta pelo conjunto para um look simples e coordenado.
Médio: conforto e flexibilidade equilibrados
O peso médio é o mais versátil. É suficientemente estruturado para usar em sobreposição de camadas, mas suficientemente macio para usar como peça única. Uma peça de lã cardada com fecho de correr, calças desportivas e sapatilhas é adequada para as tarefas do dia a dia, uma ida ao café ou um dia de treino descontraído.
Leve: respirável e fácil sobreposição de camadas
A lã cardada leve foi concebida a pensar no movimento. Pensa numa peça de lã cardada curta por cima de calções tipo ciclista ou calças de ioga, perfeita para aquecimentos, alongamentos ou quando quiseres vestir algo entre séries. É também a tua melhor opção para usar por baixo de um casaco mais pesado sem aumentar o volume.
Com os conjuntos Nike Studio Fleece é fácil fazer combinações da cabeça aos pés. Os conjuntos combinam um hoodie descontraído ou uma camisola de gola redonda com calças desportivas a condizer, disponíveis em todos os três pesos.
Como deve assentar uma peça Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece é fiel ao tamanho. Para um corte padrão, escolhe o teu tamanho habitual. Para um look folgado ou em camadas, comum nos estilos mais pesados, considera um tamanho acima. Se estiveres a usar a lã cardada como camada intermédia por baixo de um casaco, mantém o teu tamanho normal para evitar criar volume. O tamanho é consistente em todos os três pesos, por isso, se um médio funciona no leve, também funciona no pesado.
"Abordámos a Studio Fleece como um equilíbrio entre facilidade e intenção, aperfeiçoando o ajuste para que parecesse natural, enquanto todos os detalhes, desde as proporções até aos mais pequenos acabamentos, foram cuidadosamente considerados", afirma Claire Durfee, Lead Apparel Designer da Nike.
Como usar a Nike Studio Fleece
A Studio Fleece funciona em todos os momentos do teu dia. Usa-a no ginásio, em sobreposição para as tarefas do dia a dia ou como a tua peça preferida para os momentos de lazer. Eis algumas ideias para combinar cada peso.
Pesado
- Hoodie de corte folgado com leggings e botas
- Por baixo de uma gabardina para um toque urbano
- Conjunto completo em lã cardada para um look simples da cabeça aos pés
Peso médio
- Peça de lã cardada com fecho de correr, calças desportivas e sapatilhas
- Camadas de transição entre estações
- Conjunto Studio Fleece para um look simples e coordenado
Leveza
- Peça de lã cardada curta com calções tipo ciclista ou calças de ioga
- Camada para aquecimento ou descontrair no ginásio
- Primeira camada por baixo de um revestimento resistente à água nos dias frios
Como lavar a Nike Studio Fleece
Para manteres o Nike Studio Fleece macio lavagem após lavagem: lava à máquina a frio num ciclo suave, vira a peça do avesso para proteger a superfície do tecido, evita o amaciador de tecidos (pode revestir as fibras e reduzir a respirabilidade) e seca na máquina a baixa temperatura ou ao ar. Não passar a ferro diretamente no exterior da lã cardada.
Escolher uma peça Nike Studio Fleece: perguntas frequentes
O que é a Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece é a coleção de vestuário desportivo para o dia a dia da Nike, com uma variedade de partes de cima, de baixo e conjuntos disponíveis em três pesos de tecido (leve, médio e pesado) concebidos para treinos, tarefas e descanso. Os três pesos estão disponíveis em cortes padrão e folgados.
Quais são os três pesos da Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece está disponível em peso leve (respirável, ideal para sobreposição de camadas e aquecimento), médio (um equilíbrio de conforto e estrutura para todo o dia) e pesado (máximo de aquecimento e cobertura para condições de tempo mais frio).
Como deve assentar uma peça Nike Studio Fleece?
A Nike Studio Fleece oferece cortes padrão e folgados em todos os três pesos. Se estiveres a usar a lã cardada como camada por baixo de um casaco, mantém o tamanho normal para evitar criar volume.
A Nike faz conjuntos de Studio Fleece?
Podes criar conjuntos Nike Studio Fleece em todos os três pesos combinando hoodies ou camisolas de gola redonda com calças desportivas para um look simples e coordenado.
Que combinações de cores da Studio Fleece estão disponíveis?
A coleção apresenta várias paletas de cores, lideradas pelos estilos Preto Total e Birch Heather. As silhuetas Studio Fleece em Preto Total são fabricadas com uma fórmula de corante melhorada que ajuda a reduzir o desbotamento, mantendo cada peça fiel à sua cor original.
O que posso usar com um hoodie Nike Studio Fleece?
Os hoodies Nike Studio Fleece combinam bem com calças desportivas, leggings, calções de ciclismo e sapatilhas. Os hoodies mais pesados podem ser usados naturalmente por baixo de uma gabardina ou por cima de uma primeira camada. Os hoodies leves funcionam como camada superior sobre vestuário desportivo ou como primeira camada por baixo de um casaco.
Existem opções de lã cardada Nike para homem?
Sim. Com partes de cima e de baixo disponíveis, a linha Nike Solo Fleece para homem oferece um corte folgado e modernizado para permitir o máximo conforto.
Como devo lavar a minha Nike Studio Fleece?
Lavagem à máquina a frio, ciclo suave, do avesso. Não uses amaciador de tecidos. Seca na máquina a baixa temperatura ou ao ar. Não passar a ferro diretamente na superfície da lã cardada.
A Nike Studio Fleece é suficientemente quente para o inverno?
A Studio Fleece Heavyweight pode suportar condições de tempo frescas a frias. Para os dias de inverno muito frios ou chuvosos, usá-lo como primeira camada por baixo de um revestimento resistente à água é uma opção melhor do que confiar apenas na lã cardada.
A Nike Studio Fleece é fiel ao tamanho?
Sim. A Nike Studio Fleece é fiel ao tamanho em todos os três pesos. O tamanho é consistente em toda a coleção, para que possas misturar e combinar pesos no mesmo tamanho.
Qual é a diferença entre a Nike Dri-FIT Fleece e a Studio Fleece?
A Nike Dri-FIT Fleece (parte da linha Studio Sport) é concebida com tecnologia de drenagem de suor, tornando-a a melhor escolha para treinos ativos e atividades de alto rendimento. A Studio Fleece foi concebida para proporcionar conforto e utilização no dia a dia. Se vais transpirar, escolhe Dri-FIT. Se estiveres a usar em qualquer outro local, a Studio Fleece é a tua opção.
Qual é a diferença entre a Nike Tech Fleece e a Studio Fleece?
A Tech Fleece e a Studio Fleece foram concebidas para coisas diferentes.
A Nike Tech Fleece usa um tecido espaçador de dupla face – macio no exterior, esponjoso no núcleo – para reter o calor corporal sem adicionar peso. Apresenta uma silhueta atlética e ajustada, com detalhes de assinatura como faixas coladas e fechos técnicos. Foi concebida para as deslocações do dia a dia, viagens e para um estilo de rua ativo: aquecimento que acompanha os teus movimentos.
A Nike Studio Fleece é uma lã cardada de mistura de algodão de peso médio, concebida para proporcionar conforto em primeiro lugar. Foi concebida para atividades de baixa intensidade, para relaxar e para utilização casual no dia a dia.
Em resumo: escolhe a Tech Fleece quando quiseres aquecimento elegante e leve em movimento. Conta com a Studio Fleece quando quiseres estar o mais confortável possível.