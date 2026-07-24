Como escolher a lã cardada Nike certa: o teu guia de Studio Fleece

A Nike Studio Fleece é uma coleção de partes de cima e de baixo em lã cardada para mulher, concebidas para conforto, versatilidade e utilização no dia a dia. A linha abrange três pesos de tecido – leve, médio e pesado – para que possas criar um sistema de sobreposição adequado ao teu nível de atividade e às condições meteorológicas. Os três pesos partilham o mesmo ajuste consistente em toda a coleção.

"Era fundamental para nós concentrarmo-nos tanto na sensação como no desempenho", afirma Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management na Nike. “O nosso objetivo final era conceber o tecido e os acabamentos para proporcionar a experiência suave e sensorial que ela procura.”

A Studio Sport (Dri-FIT e Therma-FIT Fleece) completa a linha para atletas que procuram tecidos prontos para o desempenho com a mesma sensação descontraída.