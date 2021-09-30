O que significa realmente viver a melhor versão da tua vida, segundo Angela Manuel-Davis, cofundadora do AARMY

Podcast Trained: agarra-te à realidade com um objetivo com Angela Manuel Davis
Orientação
Por vezes, podemos ser os nossos próprios obstáculos. Quer seja dentro ou fora do ginásio, a diretora motivacional do AARMY tem a solução.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
"Viver ao máximo" não se trata de trocar o teu trabalho das 9:00 às 17:00 pela praia (desculpa). Para Angela Manuel Davis, diretora motivacional (sim, é uma profissão!) e cofundadora do estúdio de ciclismo no interior e bootcamp AARMY, significa descobrir o que te motiva e entrar em ação. Neste episódio do podcast Trained, a antiga estrela de atletismo dos EUA junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a forma como deixou de ficar intimidada pelo ciclismo e passou a treinar Jay-Z e Oprah. Além disso, fala sobre como as suas aulas ficaram conhecidas como "missas numa bicicleta" graças aos conselhos do seu pai. Também explica por que motivo a responsabilidade e as afirmações podem mudar tudo, como podemos levar as energias das aulas de grupo para casa e o que faz para recarregar as suas energias. Em suma, ela conta-nos como todos podemos ter a vida que merecemos.
"A chave está em reconhecer que és digno dos resultados. Muitas vezes, colocamos entraves no nosso caminho e convencemo-nos a desistir mesmo antes de darmos uma oportunidade a nós próprios."
Angela Manuel Davis
Cofundadora e diretora motivacional do AARMY
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.