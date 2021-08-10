Como seres um bom coach de ti mesmo, segundo a especialista em coaching Margaret Moore

Vamos esclarecer uma coisa: os coaches não se destinam apenas aos atletas. Para alguns de nós, isto pode ser uma novidade. Contudo, Margaret Moore, também conhecida como "coach Meg", ajuda pessoas de todos os estilos de vida a descobrir os seus pontos fortes e a identificar oportunidades para maximizar o seu potencial no trabalho, nas relações e na própria vida há mais de 20 anos. A antiga executiva de biotecnologia fundou a Wellcoaches School of Coaching em 2000 para ajudar os profissionais do bem-estar a prestarem os melhores serviços aos seus pacientes. Desde então, a lista foi aumentando e inclui líderes, profissionais de saúde na linha da frente e agora todos nós enquanto estudantes. Neste episódio, a coach dos coaches aborda os seus conhecimentos com o anfitrião Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, especificando o verdadeiro significado de uma orientação eficaz, falando sobre como o facto de duvidarmos de nós próprios ou de vivermos com medo nos pode ajudar a revelar os padrões que precisamos de mudar e debatendo a razão pela qual organizar a nossa mente pode preparar-nos para o sucesso sustentável (explicando ainda como isso se faz). A coach Meg partilha igualmente a sua história de insucessos e como todos nós podemos ser melhores coaches de nós próprios, de crianças, de aprendizes ou até mesmo de amigos.