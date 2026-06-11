Atleta Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
A máquina do boxe Cindy Ngamba não dá socos apenas pelas medalhas. Como integrante orgulhosa da comunidade de refugiados, segue os seus sonhos incansavelmente. Não o faz apenas por si própria, mas sim por todos aqueles que representa.
Última atualização: 11 de junho de 2026
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Cindy Ngamba
Disciplina: boxe
País de origem: Camarões
Data de nascimento: 07/09/1998
"O boxe é como uma família, um melhor amigo, um irmão, um parceiro. No ringue, estás sozinha, não te podes esconder. Tens de ser a tua própria treinadora."
A incerteza incentiva a Cindy. Ela desafia os céticos, transformando as dúvidas em força quando está no ringue. Nessa situação, tudo depende dela. Não se esconde e dá o máximo em cada segundo de cada combate.
Olympic Refuge Foundation
Impulsionada por uma crença no poder do desporto para fazer o mundo avançar, a Nike está a colaborar no apoio a atletas deslocados com a Olympic Refuge Foundation.