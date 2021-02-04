Primavera ACG 2021: Crater Lake, Oregon

O segredo desta estação está em encontrar algo mágico. Quando olhas para o Lago Crater em Oregon, consegues ver essa magia. O lago mais profundo da América do Norte esconde muito por baixo da superfície, apesar da incrível tonalidade azulada captar imediatamente a tua atenção. Para esta primeira coleção do novo ano, seguimos os nossos instintos e mantivemo-nos fiéis ao sistema de sobreposição que conhecemos e adoramos. O casaco GORE-TEX Misery Ridge, o pullover Polartec Wolf Tree e o colete PrimaLoft Rope de Dope contam com uma paleta de cores moderna, enquanto as sapatilhas Mountain Fly passam a ter um perfil baixo. Espera só até veres as novidades da linhagem ACG, como o hoddie Wizard Island. Nós dissemos que era mágico.