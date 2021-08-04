Courtside em Castel Volturno, Itália

Uma academia de basquetebol para crianças migrantes
Comunidade
Na costa no norte de Itália, crianças de famílias migrantes encontram um sentimento de pertença à comunidade através do basquetebol.
Esta história foi apresentada em novembro de 2019.
A viagem de Nápoles para a cidade costeira de Castel Volturno demora cerca de quarenta minutos (30 minutos se for um italiano ao volante). Embora a viagem seja curta, esta região muitas vezes esquecida parece estar a um mundo de distância da grandeza romântica da vizinha Costa Amalfitana.
Na década de 60, este bairro cresceu rapidamente com a construção da Villaggio Coppola, projetada como um destino de fim de semana para a classe alta de Nápoles. No entanto, depois de um terramoto em 1980 e da descoberta de que as novas residências tinham sido construídas em violação das leis de ordenamento do território, muitos foram forçados a sair e as estruturas socioeconómicas da área desabaram.
Aqui, entre os edifícios abandonados de uma utopia em ruínas, encontra-se um campo de basquetebol. A superfície queimada pelo sol desfaz-se aos poucos, enquanto as tabelas estão desgastadas e sem cor. Na praia adjacente, a vista para o mar é deslumbrante. A vida está parada, à exceção das redes de algodão que esvoaçam com a brisa.
De repente, uma comoção. De uma carrinha nas proximidades sai um grupo de crianças em direção ao campo. Membros da academia de basquetebol local, Tam Tam Basket, fizeram deste campo a sua casa, faça chuva ou faça sol. Nos anos desde que os residentes abastados de Castel Volturno se mudaram, a área tem vivido um afluxo de migrantes deslocados, muitos da Nigéria, que se refugiaram onde podiam, às vezes até nas estruturas dilapidadas espalhadas pela cidade. A academia voluntária sem fins lucrativos, criada e treinada pelo residente local Massimo Antonelli, tem como objetivo oferecer às crianças da comunidade migrante uma estrutura e uma plataforma positivas para o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o campo é simplesmente um lugar bonito para jogar basquetebol. "Gosto de jogar aqui, num local onde posso ouvir o som das ondas", afirma Cinzia Orobor, de 12 anos. "O ar é mais fresco aqui junto ao mar."
Para estas crianças, o campo funciona como um refúgio, um lugar para expressar quem são sem palavras, sem títulos e sem julgamentos. "Jogar juntos e enfrentar os desafios juntos é fantástico", diz Destiny Lawal, de 15 anos. "Aproxima-nos mais."
No campo, as crianças fazem alongamentos num círculo antes de se colocarem em filas para encestar. O ambiente é animado, com gritos e gargalhadas interrompidos apenas pelo apito do treinador. Depois de completarem uma série de exercícios de passes, dribles e trabalho de pés, é hora de lançar a bola para dar início a um jogo improvisado em todo o campo. Nesta altura, o ambiente muda e um ar de competitividade domina o campo. Estas crianças dão tudo o que têm, jogada após jogada. Cobertos de suor e maresia, os jogos são rápidos e, quando alguém faz uma jogada excelente, o jogo é temporariamente interrompido enquanto as crianças invadem o campo para celebrar. Os treinadores, de mãos na cintura, sorriem e riem-se para si próprios.
Há uma certa pureza no basquetebol jogado aqui e em ver o grande impacto que a modalidade continua a ter nos jovens, longe dos Estados Unidos e de qualquer recompensa financeira. "O basquetebol é como uma família para mim", afirma Promise Kolawole, de 13 anos, posicionada na linha lateral. Depois pausa, talvez para recuperar o fôlego ou talvez para refletir no que disse. Independentemente disso, a pausa dura apenas um momento. Desaparece num piscar de olhos, correndo de volta para a batalha para perseguir o contra-ataque rápido. O jogo está em risco e ela quer ganhar, especialmente contra a família.