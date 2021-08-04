Courtside em Castel Volturno, Itália

De repente, uma comoção. De uma carrinha nas proximidades sai um grupo de crianças em direção ao campo. Membros da academia de basquetebol local, Tam Tam Basket, fizeram deste campo a sua casa, faça chuva ou faça sol. Nos anos desde que os residentes abastados de Castel Volturno se mudaram, a área tem vivido um afluxo de migrantes deslocados, muitos da Nigéria, que se refugiaram onde podiam, às vezes até nas estruturas dilapidadas espalhadas pela cidade. A academia voluntária sem fins lucrativos, criada e treinada pelo residente local Massimo Antonelli, tem como objetivo oferecer às crianças da comunidade migrante uma estrutura e uma plataforma positivas para o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o campo é simplesmente um lugar bonito para jogar basquetebol. "Gosto de jogar aqui, num local onde posso ouvir o som das ondas", afirma Cinzia Orobor, de 12 anos. "O ar é mais fresco aqui junto ao mar."