Uma academia de basquetebol para crianças migrantes

Comunidade

Na costa no norte de Itália, crianças de famílias migrantes encontram um sentimento de pertença à comunidade através do basquetebol.

Última atualização: 4 de agosto de 2021
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Esta história foi apresentada em novembro de 2019.

A viagem de Nápoles para a cidade costeira de Castel Volturno demora cerca de quarenta minutos (30 minutos se for um italiano ao volante). Embora a viagem seja curta, esta região muitas vezes esquecida parece estar a um mundo de distância da grandeza romântica da vizinha Costa Amalfitana.

Na década de 60, este bairro cresceu rapidamente com a construção da Villaggio Coppola, projetada como um destino de fim de semana para a classe alta de Nápoles. No entanto, depois de um terramoto em 1980 e da descoberta de que as novas residências tinham sido construídas em violação das leis de ordenamento do território, muitos foram forçados a sair e as estruturas socioeconómicas da área desabaram.

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

Aqui, entre os edifícios abandonados de uma utopia em ruínas, encontra-se um campo de basquetebol. A superfície queimada pelo sol desfaz-se aos poucos, enquanto as tabelas estão desgastadas e sem cor. Na praia adjacente, a vista para o mar é deslumbrante. A vida está parada, à exceção das redes de algodão que esvoaçam com a brisa.

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

De repente, uma comoção. De uma carrinha nas proximidades sai um grupo de crianças em direção ao campo. Membros da academia de basquetebol local, Tam Tam Basket, fizeram deste campo a sua casa, faça chuva ou faça sol. Nos anos desde que os residentes abastados de Castel Volturno se mudaram, a área tem vivido um afluxo de migrantes deslocados, muitos da Nigéria, que se refugiaram onde podiam, às vezes até nas estruturas dilapidadas espalhadas pela cidade. A academia voluntária sem fins lucrativos, criada e treinada pelo residente local Massimo Antonelli, tem como objetivo oferecer às crianças da comunidade migrante uma estrutura e uma plataforma positivas para o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, o campo é simplesmente um lugar bonito para jogar basquetebol. "Gosto de jogar aqui, num local onde posso ouvir o som das ondas", afirma Cinzia Orobor, de 12 anos. "O ar é mais fresco aqui junto ao mar."

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

Para estas crianças, o campo funciona como um refúgio, um lugar para expressar quem são sem palavras, sem títulos e sem julgamentos. "Jogar juntos e enfrentar os desafios juntos é fantástico", diz Destiny Lawal, de 15 anos. "Aproxima-nos mais."

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

No campo, as crianças fazem alongamentos num círculo antes de se colocarem em filas para encestar. O ambiente é animado, com gritos e gargalhadas interrompidos apenas pelo apito do treinador. Depois de completarem uma série de exercícios de passes, dribles e trabalho de pés, é hora de lançar a bola para dar início a um jogo improvisado em todo o campo. Nesta altura, o ambiente muda e um ar de competitividade domina o campo. Estas crianças dão tudo o que têm, jogada após jogada. Cobertos de suor e maresia, os jogos são rápidos e, quando alguém faz uma jogada excelente, o jogo é temporariamente interrompido enquanto as crianças invadem o campo para celebrar. Os treinadores, de mãos na cintura, sorriem e riem-se para si próprios.

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

Há uma certa pureza no basquetebol jogado aqui e em ver o grande impacto que a modalidade continua a ter nos jovens, longe dos Estados Unidos e de qualquer recompensa financeira. "O basquetebol é como uma família para mim", afirma Promise Kolawole, de 13 anos, posicionada na linha lateral. Depois pausa, talvez para recuperar o fôlego ou talvez para refletir no que disse. Independentemente disso, a pausa dura apenas um momento. Desaparece num piscar de olhos, correndo de volta para a batalha para perseguir o contra-ataque rápido. O jogo está em risco e ela quer ganhar, especialmente contra a família.

Courtside em Castel Volturno, Itália
Courtside em Castel Volturno, Itália

Data de publicação original: 8 de agosto de 2021