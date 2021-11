O que procurar no teu próximo casaco de inverno

Casacos que impedem a entrada de frio

Nos dias mais frios, quando passas menos tempo no exterior, uma camada leve e simples pode ser suficiente. Pondera pegar num hoodie Nike Therma, uma vez que proporciona isolamento leve com lã cardada duplamente escovada de microfibra concebida para reter o calor. Em alternativa, opta por um casaco fabricado com Nike Tech Fleece, um material que conta com espuma macia em camadas entre o tecido de malha Jersey de algodão macio. Os melhores casacos de inverno estão disponíveis na tua cor e no teu estilo favoritos e incluem as caraterísticas de que precisas, quer se trate de um capuz para aguaceiros repentinos, de um bolso para o teu smartphone ou de um fecho para proporcionar ventilação.

Casacos que mantêm o aconchego

Quando as temperaturas baixarem dos 7 °C, vais precisar de um casaco com isolamento sintético ou de penugem para manter o aquecimento. O isolamento sintético da Nike reproduz o look e a sensação do isolamento de penugem, mas não irá perder as suas propriedades de isolamento em condições de tempo húmido. Se estás à procura de um casaco respirável, mas que impeça a entrada de humidade, descobre as peças de vestuário Nike Storm-FIT. Os casacos Nike Storm-FIT têm uma camada de microfibra de poliéster com revestimento laminado que impede a entrada de água e vento, ao mesmo tempo que permite que a transpiração evapore.

Casacos com o aquecimento ideal

Quando está tanto frio que só queres ficar em frente à lareira, mantém-te em movimento e aconchega-te com um dos nossos casacos de inverno mais quentes. Procura uma parca que assente ao nível da coxa, que cubra as ancas e que tenha um capuz ajustável para impedir a entrada de frio na cabeça e no pescoço. Se optares pelo isolamento de penugem, procura um casaco com enchimento de tipo 700 ou superior, ou escolhe uma parca sintética mais pesada. A proteção contra a neve também será importante, portanto, procura um casaco resistente ao vento e à água ou impermeável. Também podes querer optar por bolsos com forro de lã cardada para manter as mãos confortáveis.

Se enfrentares temperaturas extremamente frias, podes usar um casaco com isolamento em sobreposição de camadas por cima de uma peça de lã cardada leve e uma primeira camada de manga comprida de performance. O ar quente fica retido entre as camadas de vestuário, pelo que ter o equipamento certo para usar por baixo do casaco irá garantir ainda mais aquecimento. Não te esqueças de um par de luvas e de um gorro.

Casacos para experimentar

É difícil saber se escolheste o casaco certo até o usares no tempo de inverno e o testares em condições de vento frio e temperaturas mais extremas. Se afinal precisares de um casaco mais quente, de outro tamanho ou se quiseres um estilo diferente, devolve-o à Nike no prazo de 60 dias sem qualquer custo, independentemente do motivo pelo qual mudaste de ideias.

Queres adicionar ainda mais camadas de aquecimento? Combina qualquer um dos nossos casacos ou qualquer uma das nossas parcas com corte folgado com um colete ou completa o teu look de inverno com um gorro de malha. Independentemente do teu estilo durante o tempo frio, temos aquilo de que precisas.