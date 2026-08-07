Atleta Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
O Carlos Alcaraz dá o máximo de si em cada ponto, jogando sempre para vencer com uma criatividade implacável e pura positividade.
Última atualização: 7 de agosto de 2026
Leitura de 2 min
Carlos Alcaraz
Disciplina: ténis
Nacionalidade: espanhola
Data de nascimento: 05/05/2003
"Primeiro, tens de ser uma pessoa. Só depois és um atleta."
O Carlos é um atleta geracional com valores geracionais. Impulsionado por um lema transmitido pelo seu avô, presente em tudo o que faz dentro e fora do court.
Nike Membership
Desbloqueia
inspiração e vantagens
Descobre mais atletas na Nike App.