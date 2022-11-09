Monica Garrison, fundador da Black Girls Do Bike, sobre os benefícios do ciclismo

Podcast Trained: acede ao bem-estar com Monica Garrison
Orientação
Todas as pessoas merecem desfrutar da alegria do ciclismo. Ouve o que a comunidade que está a quebrar barreiras em prol das mulheres negras tem a dizer sobre isso.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Em 2013, Monica Garrison redescobriu o ciclismo como uma forma de gerir o stress, manter-se em forma e passar tempo com os filhos. Os benefícios mentais e físicos foram tão poderosos que fundou a organização Black Girls Do Bike (BGDB) nesse mesmo ano. É uma organização que capacita todas as mulheres a ligarem-se e a desfrutarem da alegria do ciclismo, dedicando-se especialmente a abrir portas a mulheres negras e a abordar as disparidades no setor da saúde. Contando atualmente com mais de 100 filiais, a BGDB permite às mulheres de todo o mundo formar um profundo sentido de comunidade através da sua paixão pelo ciclismo e por retribuir à comunidade. Neste episódio, a anfitriã Jaclyn Byrer conversa com Monica e outros membros inspiradores da BGDB sobre as suas experiências no grupo e a sua missão de democratizar o bem-estar.
"Acho que o ciclismo está ligado a muitas coisas da vida, estando definitivamente associado ao nosso bem-estar, a tomar a iniciativa e a tentar recuperar o poder de inúmeras formas."
Monica Garrison
Fundadora e diretora executiva da Black Girls Do Bike
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.