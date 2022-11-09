Monica Garrison, fundador da Black Girls Do Bike, sobre os benefícios do ciclismo

Em 2013, Monica Garrison redescobriu o ciclismo como uma forma de gerir o stress, manter-se em forma e passar tempo com os filhos. Os benefícios mentais e físicos foram tão poderosos que fundou a organização Black Girls Do Bike (BGDB) nesse mesmo ano. É uma organização que capacita todas as mulheres a ligarem-se e a desfrutarem da alegria do ciclismo, dedicando-se especialmente a abrir portas a mulheres negras e a abordar as disparidades no setor da saúde. Contando atualmente com mais de 100 filiais, a BGDB permite às mulheres de todo o mundo formar um profundo sentido de comunidade através da sua paixão pelo ciclismo e por retribuir à comunidade. Neste episódio, a anfitriã Jaclyn Byrer conversa com Monica e outros membros inspiradores da BGDB sobre as suas experiências no grupo e a sua missão de democratizar o bem-estar.