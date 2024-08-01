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Uma carta para o meu "eu" mais velho

Episódio 1: b-girl India
Última atualização: 1 de agosto de 2024
Leitura de 3 min
BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

India do futuro! 🫶

Como estamos?

Quero fazer tantas perguntas que nem sei por onde começar.

Quer dizer, a mais importante… Como é que foi representar os Países Baixos? Valeu a pena cada segundo?

Viajamos tanto quanto queríamos? Se calhar até estamos numa competição de breaking num sítio incrível neste momento…

BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

Onde quer que estejamos, qualquer que seja a razão, há uma coisa que vai ser verdade: a família e os amigos vão estar lá connosco (ou a uma mensagem de distância no Insta).

O breaking é uma paixão, mas não é a única coisa que temos na vida, e adoro isso. Estar presente para nós próprias e para as pessoas de quem gostamos também é uma prioridade: nunca deixes que isso mude.

BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho
BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho, "Define um objetivo em grande, mas celebra cada passo nesse sentido, mesmo os mais pequenos. Continua a divertir-te enquanto vais fazendo as tuas descobertas. Continua porque és feliz, acima de tudo. ❤️"

"Define um objetivo em grande, mas celebra cada passo nesse sentido, mesmo os mais pequenos. Continua a divertir-te enquanto vais fazendo as tuas descobertas. Continua porque és feliz, acima de tudo. ❤️"

Sei que às vezes fica difícil: o trabalho que se acumula, os treinos que não param e o sentimento aterrador de perder uma batalha. Tudo junto, é muito.

Por isso, caso precises de ouvir isto: não desistas.

Já ultrapassámos tantos obstáculos, já crescemos tanto com cada um deles. Cada derrota faz de nós uma melhor breaker porque, quando nos permitimos sentir toda a tristeza (sentir mesmo a sério) e conseguimos superá-la, damos ainda mais de nós.

BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

Sei que às vezes fica difícil: o trabalho que se acumula, os treinos que não param e o sentimento aterrador de perder uma batalha. Tudo junto, é muito.

Por isso, caso precises de ouvir isto: não desistas.

Já ultrapassámos tantos obstáculos, já crescemos tanto com cada um deles. Cada derrota faz de nós uma melhor breaker porque, quando nos permitimos sentir toda a tristeza (sentir mesmo a sério) e conseguimos superá-la, damos ainda mais de nós.

BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

Não te esqueças da nossa convicção de que vencer é mais importante do que ganhar. Define um objetivo em grande, mas celebra cada passo nesse sentido, mesmo os mais pequenos. Continua a divertir-te enquanto vais fazendo as tuas descobertas. Continua porque és feliz, acima de tudo. ❤️

Escolhe vencer sem competir. Assim, nunca vamos deixar de ganhar.

Mal posso esperar por ver o que fazemos a seguir.

A tua versão mais jovem,
B-girl India x

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Data de publicação original: 1 de agosto de 2024