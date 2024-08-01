BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

Uma carta para o meu "eu" mais velho
Episódio 1: b-girl India
India do futuro! 🫶
Como estamos?
Quero fazer tantas perguntas que nem sei por onde começar.
Quer dizer, a mais importante… Como é que foi representar os Países Baixos? Valeu a pena cada segundo?
Viajamos tanto quanto queríamos? Se calhar até estamos numa competição de breaking num sítio incrível neste momento…
Onde quer que estejamos, qualquer que seja a razão, há uma coisa que vai ser verdade: a família e os amigos vão estar lá connosco (ou a uma mensagem de distância no Insta).
O breaking é uma paixão, mas não é a única coisa que temos na vida, e adoro isso. Estar presente para nós próprias e para as pessoas de quem gostamos também é uma prioridade: nunca deixes que isso mude.
Sei que às vezes fica difícil: o trabalho que se acumula, os treinos que não param e o sentimento aterrador de perder uma batalha. Tudo junto, é muito.
Por isso, caso precises de ouvir isto: não desistas.
Já ultrapassámos tantos obstáculos, já crescemos tanto com cada um deles. Cada derrota faz de nós uma melhor breaker porque, quando nos permitimos sentir toda a tristeza (sentir mesmo a sério) e conseguimos superá-la, damos ainda mais de nós.
Sei que às vezes fica difícil: o trabalho que se acumula, os treinos que não param e o sentimento aterrador de perder uma batalha. Tudo junto, é muito.
Por isso, caso precises de ouvir isto: não desistas.
Já ultrapassámos tantos obstáculos, já crescemos tanto com cada um deles. Cada derrota faz de nós uma melhor breaker porque, quando nos permitimos sentir toda a tristeza (sentir mesmo a sério) e conseguimos superá-la, damos ainda mais de nós.
Não te esqueças da nossa convicção de que vencer é mais importante do que ganhar. Define um objetivo em grande, mas celebra cada passo nesse sentido, mesmo os mais pequenos. Continua a divertir-te enquanto vais fazendo as tuas descobertas. Continua porque és feliz, acima de tudo. ❤️
Escolhe vencer sem competir. Assim, nunca vamos deixar de ganhar.
Mal posso esperar por ver o que fazemos a seguir.
A tua versão mais jovem,
B-girl India x