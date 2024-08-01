BGirl India: uma carta para o meu "eu" mais velho

Onde quer que estejamos, qualquer que seja a razão, há uma coisa que vai ser verdade: a família e os amigos vão estar lá connosco (ou a uma mensagem de distância no Insta).



O breaking é uma paixão, mas não é a única coisa que temos na vida, e adoro isso. Estar presente para nós próprias e para as pessoas de quem gostamos também é uma prioridade: nunca deixes que isso mude.