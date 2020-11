Qual deve ser a duração de um treino? Curta ou longa?

Como adaptar o tempo às tuas possibilidades

Para manter ou mesmo melhorar a tua força e definição, faz a versão de treino mais eficaz que possas com o tempo que tens. De acordo com o Nike Master Trainer Joe Holder, que é fã de exercícios em blocos de tempo curto, isto significa fazer duas coisas.



Primeiro: esforçares-te mais em cada repetição do que farias num treino mais longo. Quando dás o teu máximo, exiges mais das fibras musculares de contração rápida necessárias para movimentos rápidos e potentes, como fazer sprints, saltar e levantamento de pesos elevados. Se o fizeres, consegues reproduzir a carga de um treino mais longo numa fração do tempo, afirma Gibala.



Por exemplo, digamos que estavas a planear fazer três série de 10 flexões no ginásio, mas por qualquer motivo não consegues ir. Em alternativa, em vez de fazeres 10 flexões, três vezes ao longo do dia, dá o teu máximo, ou seja, faz o máximo de repetições que conseguires (mantendo uma boa forma) em cada série, no maior número de séries que o tempo te permitir, afirma Holder. Uma outra forma de aumentar a intensidade é abrandar cada repetição, o que aumenta o teu tempo sob tensão. Isto fortalece os músculos fazendo com que trabalhem durante mais tempo.



Segundo: executa movimentos complexos, como correr no lugar com elevação dos joelhos, flexões "spiderman" ou thrusters (agachamentos com press). Estes exercícios ativam vários grupos musculares para maximizar a eficiência do teu mini treino do dia. "Para além de fortaleceres mais áreas do corpo de uma vez, também aumentas mais rapidamente a frequência cardíaca do que farias se estivesses a trabalhar apenas um músculo, por isso obténs mais resultados em termos metabólicos", afirma Holder.