BEBE VIO

A Bebe Vio não tem limites. Redefiniu o significado de vitória para se transformar na melhor esgrimista em cadeira de rodas do mundo. Atualmente, a atleta italiana é um catalisador da mudança.

Última atualização: 7 de agosto de 2026
Leitura de 4 min
Nike Athlete: Bebe Vio

Bebe Vio

Disciplina: esgrima
Nacionalidade: italiana
Data de nascimento: 04/03/1997

"O meu maior ato de rebeldia foi ter regressado à esgrima. As pessoas diziam que nunca seria capaz de o fazer. Nunca acreditei nelas."


Tendo sido três vezes campeã europeia, quatro vezes campeã mundial e duas vezes campeã paraolímpica, a Bebe é uma força poderosa na defesa da positividade corporal e da inclusão. O seu estilo reflete o seu caráter no ringue de esgrima: elegante, simples, atlético.

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Mais sobre a Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Criada pela Bebe e gerida pela associação art4sport, a Bebe Vio Academy é um programa inclusivo que visa aproximar o desporto paraolímpico do desporto olímpico, impulsionado pela visão da Bebe de criar igualdade através do desporto.

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    Nova inclusão

    A Bebe Vio tem uma visão para um futuro unificado do desporto, onde atletas de todas as capacidades têm as mesmas oportunidades nos maiores e mais brilhantes palcos. Descobre o que a Bebe tem a dizer sobre a criação de um futuro mais brilhante para todos.

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Data de publicação original: 18 de novembro de 2024

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