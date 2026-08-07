Nike Athlete: Bebe Vio

BEBE VIO
A Bebe Vio não tem limites. Redefiniu o significado de vitória para se transformar na melhor esgrimista em cadeira de rodas do mundo. Atualmente, a atleta italiana é um catalisador da mudança.
Bebe Vio
Disciplina: esgrima
Nacionalidade: italiana
Data de nascimento: 04/03/1997
"O meu maior ato de rebeldia foi ter regressado à esgrima. As pessoas diziam que nunca seria capaz de o fazer. Nunca acreditei nelas."
Tendo sido três vezes campeã europeia, quatro vezes campeã mundial e duas vezes campeã paraolímpica, a Bebe é uma força poderosa na defesa da positividade corporal e da inclusão. O seu estilo reflete o seu caráter no ringue de esgrima: elegante, simples, atlético.
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