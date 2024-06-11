No terceiro episódio da série, tivemos o privilégio de receber estrelas do desporto mundial, como a ex-atleta olímpica Alyssa Conley e a Kgothatso Montjane, estrela do ténis em cadeira de rodas vencedora do Open dos EUA e do Open de França. Realizaram-se debates sólidos e inspiradores sobre a forma como viver sem reservas é uma prática diária que nos leva a alcançar a nossa autenticidade através de pequenas ações, como a saúde mental é tão importante como a saúde física e como não há limites para quem pode alcançar a grandeza neste mundo.



O Mês do Orgulho em Joanesburgo, África do Sul, foi em outubro e a Nike organizou um evento para uma experiência de fim de semana chamado Be True: move-te para celebrar o Orgulho na África do Sul.



A experiência incluiu uma grande variedade de jogos de bem-estar e atividades de fitness holístico, mas também contou com uma série especial de conversas em podcast em parceria com o Cnr Juta & De Beer, apresentada por Lwazi Madonsela e Ayabonga.