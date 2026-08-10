No segundo episódio da série, os nossos anfitriões mergulharam a fundo na questão de ações ao invés de apenas palavras com o ativista queer Thami Dish, que falou sobre o que significa ensinar e aprender com os jovens de hoje, e como a resistência ao status quo é semeada na juventude e propicia as oportunidades de mudança de que o mundo precisa desesperadamente.



Assiste ao episódio agora e descobre os seus pontos de vista, experiências e ideias sobre o que significa reimaginar o orgulho neste contexto.



O Mês do Orgulho em Joanesburgo, África do Sul, foi em outubro e a Nike organizou um evento para uma experiência de fim de semana chamado Be True: move-te para celebrar o Orgulho na África do Sul.



A experiência incluiu uma grande variedade de jogos de bem-estar e atividades de fitness holístico, mas também contou com uma série especial de conversas em podcast em parceria com o Cnr Juta & De Beer, apresentada por Lwazi Madonsela e Ayabonga.