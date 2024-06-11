Ser um artista pioneiro significa permanecer fiel a si próprio e equilibrar o seu bem-estar com os seus objetivos. Acompanha o jovem artista sul-africano Haneem Christian numa conversa sobre o que é preciso para crescer, mas, mais importante ainda, sobre o que é necessário para nos mantermos inabaláveis face aos muitos convites para nos moldarmos às expetativas do mundo.



No primeiro episódio da série, os nossos anfitriões sentaram-se com o jovem artista sul-africano Haneem Christian para conversar sobre o que é preciso para crescer, mas, mais importante ainda, sobre o que é necessário para nos mantermos inabaláveis face aos muitos convites para nos moldarmos às expetativas do mundo.



Assiste ao episódio agora e descobre os seus pontos de vista, experiências e ideias sobre o que significa reimaginar o orgulho neste contexto.



O Mês do Orgulho em Joanesburgo, África do Sul, foi em outubro e a Nike organizou um evento para uma experiência de fim de semana chamado Be True: move-te para celebrar o Orgulho na África do Sul.



A experiência incluiu uma grande variedade de jogos de bem-estar e atividades de fitness holístico, mas também contou com uma série especial de conversas em podcast em parceria com o Cnr Juta & De Beer, apresentada por Lwazi Madonsela e Ayabonga.