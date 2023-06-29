Behind the Design: Be True 2023

Última atualização: 29 de junho de 2023
Leitura de 2 min

Apresentamos Zoe Schlacter (elu/delu), artista e designer por trás da coleção Be True de 2023. Célebre pelos seus padrões geométricos distintos e grafismos arrojados e coloridos, a perspetiva moderna de Zoe é uma celebração das comunidades LGBTQIA+ e dos seus legados.

Os designers da Nike Raveena Bhalara (ela/dela) e Mansoor Amjed (ele/dele) apresentam-te uma visão detalhada do calçado, enquanto Zoe Schlacter te explica o seu processo de design e a sua inspiração para a coleção.

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Propósito: Be True 2023 Behind the Design
Propósito: Be True 2023 Behind the Design
Propósito: Be True 2023 Behind the Design
Propósito: Be True 2023 Behind the Design

A coleção "Be True" faz parte do compromisso da Nike com a comunidade LGBTQIA+, um esforço à escala de toda a empresa para criar espaços mais inclusivos no desporto desde 2012.

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A coleção "Be True" faz parte do compromisso da Nike com a comunidade LGBTQIA+, um esforço à escala de toda a empresa para criar espaços mais inclusivos no desporto desde 2012.

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Data de publicação original: 31 de maio de 2023