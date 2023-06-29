Apresentamos Zoe Schlacter (elu/delu), artista e designer por trás da coleção Be True de 2023. Célebre pelos seus padrões geométricos distintos e grafismos arrojados e coloridos, a perspetiva moderna de Zoe é uma celebração das comunidades LGBTQIA+ e dos seus legados.

Os designers da Nike Raveena Bhalara (ela/dela) e Mansoor Amjed (ele/dele) apresentam-te uma visão detalhada do calçado, enquanto Zoe Schlacter te explica o seu processo de design e a sua inspiração para a coleção.

Não percas o lançamento. Recebe uma notificação quando a coleção Be True estiver disponível.