Behind the Design: Be True 2023
Apresentamos Zoe Schlacter (elu/delu), artista e designer por trás da coleção Be True de 2023. Célebre pelos seus padrões geométricos distintos e grafismos arrojados e coloridos, a perspetiva moderna de Zoe é uma celebração das comunidades LGBTQIA+ e dos seus legados.
Os designers da Nike Raveena Bhalara (ela/dela) e Mansoor Amjed (ele/dele) apresentam-te uma visão detalhada do calçado, enquanto Zoe Schlacter te explica o seu processo de design e a sua inspiração para a coleção.
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A coleção "Be True" faz parte do compromisso da Nike com a comunidade LGBTQIA+, um esforço à escala de toda a empresa para criar espaços mais inclusivos no desporto desde 2012.
A coleção "Be True" faz parte do compromisso da Nike com a comunidade LGBTQIA+, um esforço à escala de toda a empresa para criar espaços mais inclusivos no desporto desde 2012.